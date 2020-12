Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores há quase uma década. Mas sim, a Apple pode finalmente estar fazendo um carro. A Reuters conversou com duas pessoas próximas ao projeto e relata que ele estará em produção em 2024 com uma tecnologia de bateria de "próximo nível" com custo reduzido e maior alcance.

Para evitar dúvidas, as fontes dizem que o veículo será inicialmente um carro de passageiros para o mercado de massa.

A Apple tem uma equipe trabalhando em tecnologia automotiva há algum tempo e rumores - que temos rastreado em nosso recurso Apple Car - apontam para um veículo completamente novo ou simplesmente tecnologia Apple para outros carros em igual medida. Em um ponto, é sugerido que a Apple parou de trabalhar no novo veículo para reavaliar o que estava tentando alcançar e trabalhar no software que poderia significar o trabalho no CarPlay . Em 2019, 190 pessoas foram desligadas da equipe automotiva.

Agora, porém, pode finalmente ser a hora de o trabalho da Apple ver a luz. Há algum tempo sabemos que o trabalho se chama Projeto Titan liderado por Doug Field, que trabalhou na Apple anteriormente e na Tesla depois disso.

As empresas de tecnologia tiveram dificuldade para entrar no setor automotivo, assim como as empresas automotivas estabelecidas tiveram ao integrar mais tecnologia em seus processos antiquados. No ano passado, a Dyson teve que trabalhar em um carro elétrico - projetado e desenvolvido no Reino Unido. James Dyson mais tarde revelou o carro , e crucialmente a tecnologia proprietária de bateria de estado sólido - pela qual Dyson é conhecido - será usada em outro lugar. E as lutas de Tesla ao longo do tempo são bem documentadas.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Rik Henderson.