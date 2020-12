Waze agora é compatível com o Apple CarPlay Dashboard

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple introduziu o CarPlay Dashboard no iOS 13, permitindo que os motoristas vejam uma visualização mais conveniente em tela dividida de navegação, direções curva a curva e controles de mídia.

Originalmente, o CarPlay Dashboard era compatível apenas com o Apple Maps, mas depois que o iOS 13.4 permitiu que desenvolvedores terceirizados adicionassem suporte, o Google Maps apareceu e agora parece que o Waze está chegando.

De acordo com o MacRumors , alguns de seus usuários do fórum disseram que o Waze agora foi integrado ao recurso Dashboard. Os usuários também disseram que a atualização parece introduzir uma orientação de faixa no aplicativo também.

O suporte significa que os motoristas não terão mais que alternar entre o aplicativo de navegação Waze e os controles de mídia, com tudo acessado no painel de tela dividida. Anteriormente, se você quisesse usar o Waze e o Spotify, por exemplo, você teria que abrir os aplicativos separadamente na interface do CarPlay e alternar entre eles.

Presumivelmente, o recurso está sendo lançado, então se você entrar em seu carro hoje, lançar o Waze e ele não aparecer no painel, provavelmente chegará nas próximas semanas. Certifique-se de ter baixado a versão mais recente do Waze da App Store.

Você pode ler tudo sobre o CarPlay e como ele funciona em nosso recurso separado. Também temos um recurso sobre quais carros são compatíveis com CarPlay .

Escrito por Britta O'Boyle.