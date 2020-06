O que é o Apple CarKey e como ele revolucionará a direção?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple anunciou uma série de novos recursos de software na WWDC 2020 , abrangendo todo o seu portfólio de dispositivos e apresentando um pouco do que você pode esperar em um futuro próximo e distante.

Uma dessas coisas é o suporte às chaves digitais do carro, com a capacidade de desbloquear o carro usando o iPhone ou o Apple Watch. Mas o que exatamente são as chaves digitais, como elas funcionam e quando você pode esperar que elas cheguem?

O Apple CarKey será um novo serviço em dispositivos Apple que suporta chaves de carro digitais.

Isso significa que você pode usar seu iPhone ou Apple Watch para desbloquear seu carro usando NFC. É muito parecido com a abordagem adotada para o Apple Pay, permitindo que você use a identificação digital segura via NFC (comunicação de campo próximo). Como o Apple Pay, as chaves do seu carro digital serão armazenadas com segurança na Apple Wallet.

Você só precisará soltar o iPhone na bandeja do smartphone no carro e pressionar Iniciar, quando poderá se afastar. Você não precisa deixar o telefone na bandeja - ele só precisa ser reconhecido; você pode recolocá-lo no bolso.

No futuro, a Apple diz que expandirá a funcionalidade para suportar o chip Apple U1 - esse é o módulo de banda ultra larga que está no iPhone, permitindo uma percepção espacial mais detalhada - o que significa que você não precisa tirar a chave do seu bolso para destravar o carro - ele funcionará na proximidade.

Isso nos leva a pensar que o futuro Apple Watch 6 também poderá receber o chip U1 para suportar essa funcionalidade, embora duvide que você esteja indo a qualquer lugar sem o telefone no bolso.

O Apple CarKey oferecerá suporte ao Apple Watch, mas em sua aparência atual, projetada apenas para desbloquear o carro - você ainda precisará soltar o telefone no teclado do smartphone para autenticar e dar partida no carro.

O que é único no CarKey é que a Apple está assumindo o comando, integrando-se ao Apple Wallet e que provavelmente atrairá muitos fabricantes de automóveis e clientes.

Sem a necessidade de uma chave física - apenas um meio para autenticação digital segura - permite flexibilidade nos serviços que podem ser oferecidos. Você pode compartilhar sua chave com alguém, por exemplo, portanto, se você quiser emprestar a alguém o seu carro, poderá conceder acesso a ela enviando uma chave digital.

Você também pode definir limitações ou restrições nessa chave digital - incluindo coisas como limitar as velocidades máximas, o volume do estéreo ou a potência disponível. A BMW diz que você pode ter até cinco usuários adicionais para poder cobrir toda a família.

A Apple diz que você poderá compartilhar as chaves através do iMessage e, claro, se você perder o dispositivo, poderá cancelar a chave através do iCloud para que seu carro ainda esteja seguro.

No momento do anúncio, o BMW 521 de 2021 foi anunciado como o primeiro carro a suportar o Apple CarKey. Não é a primeira vez que a BMW e a Apple trabalham juntas - a BMW foi a primeira a oferecer suporte ao iPod, bem como a primeira a oferecer o CarPlay sem fio também.

No entanto, o contrato vai muito além do BMW Série 5, pois inclui: 1, 2, 3, 4, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M e Z4, se fabricados após 1 de julho de 2020, de acordo com para a BMW. O Apple CarKey também estará disponível em 45 países, por isso é uma coisa generalizada.

Também não espere que isso se limite à BMW - muitos dos principais fabricantes suportam chaves digitais e podemos esperar um suporte mais amplo no futuro, conforme discutimos abaixo.

Esse é um problema em potencial para quem depende de serviços digitais. A BMW confirmou que você terá até 5 horas de energia de reserva para o Apple CarKey se o telefone for desligado porque está sem energia.

Na realidade, esses tipos de serviços para autenticação usam muito pouca energia; portanto, mesmo que seu telefone esteja inoperante, você terá essa janela de 5 horas quando ainda deve funcionar.

Você pode estar pensando que muito disso já foi feito antes - bem, foi e não foi. As chaves digitais dos carros são novas e empolgantes, mas lentamente se espalham pela comunidade automobilística. A maioria dos carros modernos suporta entrada sem chave - você só precisa ter a chave no bolso - e muitos suportam partida e condução sem chave.

Enquanto vários fabricantes suportam funções de teclas digitais por meio de seus próprios aplicativos, é importante que haja padronização. Isso vem do Connected Car Consortium (CCC), do qual Apple e BMW são membros do conselho - ao lado da General Motors, Honda, Hyundai, LG Electronics, Panasonic, Samsung e Volkswagen.

Outros membros do CCC incluem Mercedes, Toyota, Ford e mais, para que você possa esperar uma ampla participação no Apple CarKey no futuro.

Alguns provavelmente nunca serão incluídos: com a Tesla já oferecendo funções avançadas por meio de seu próprio aplicativo e acreditando firmemente em sua própria tecnologia, duvidamos que a Tesla veja a necessidade de se envolver, mas quando empresas como Toyota e VW se envolvem, é potencialmente vai ser muito difundido.

O CCC também está olhando para a próxima geração de chaves de carro digitais que usam tecnologia de banda ultra larga, com a BMW dizendo que o progresso nesse desenvolvimento está indo bem - o que se encaixa com a Apple dizendo que espera apoiá-lo em 2021.

Apple e BMW confirmaram que esses recursos estarão disponíveis em 2020 e suspeitamos que isso signifique que eles virão com o impulso do iOS 14 - que esperamos ver em setembro de 2020.

Não esperamos o suporte mais avançado de banda ultralarga por mais um ano, mas em 2021 provavelmente haverá mais flexibilidade quando se trata de usar chaves digitais de carros com o dispositivo Apple.