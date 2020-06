Apple CarKey trará chaves digitais de carro para iOS 13 e 14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple anunciou alguns dos próximos recursos do Apple CarPlay em sua conferência de desenvolvedores da WWDC 2020 .

Há várias adições interessantes, como papéis de parede personalizáveis para o CarPlay quando você está conectado ao seu carro, bem como novas categorizações para aplicativos acessíveis - como o carregamento EV, que será muito bem-vindo por aqueles que usam o CarPlay em um carro elétrico .

Mas a maior parte deste anúncio é o suporte de chaves de carro digitais por meio de um aplicativo CarKey - com o BMW 521 de 2021 sendo o primeiro carro a suportar essa funcionalidade. Apple e BMW têm uma longa história de estreias - o CarPlay sem fio estreou em um BMW, por exemplo.

De volta às chaves digitais do carro, e a vantagem que isso traz é que você poderá desbloquear o carro usando o telefone, em vez de ter a chave real no bolso. Muitos carros oferecem entrada sem chave, onde você pode ter a chave no bolso, mas com uma chave digital de carro, você poderá desbloquear com o telefone.

Há uma vantagem nisso, como o compartilhamento de chaves. Você poderá compartilhar sua chave via iMessage, o que significa que você pode emprestar seu carro a outra pessoa ou pedir a outra pessoa que traga seu carro para casa, por exemplo. Você também poderá definir restrições sobre essas chaves ao compartilhá-las.

Alguns tipos de recursos são suportados por alguns fabricantes há alguns anos, mas reunir esses recursos no iPhone, em vez de precisar usar aplicativos do fabricante, provavelmente será popular.

Os novos recursos do Apple CarPlay chegarão ao iOS 14 - esperado em setembro de 2020 - enquanto a funcionalidade CarKey estará no iOS 13 e iOS 14.