A Apple procurará controlar todos os aspectos de sua tecnologia autônoma de automóveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Aparentemente, a Apple está acompanhando muito de perto seu projeto de tecnologia de veículo autônomo Apple Car. Ele também procurará controlar toda a integração de sua tecnologia dentro de um veículo, mas o júri ainda parece não saber se fabricaria o carro em si ou fará parceria com outra pessoa para integrar sua tecnologia.

Isso está de acordo com uma nota de pesquisa dos analistas Adam Jonas e Katy Huberty, do Morgan Stanley. Jonas é conhecido por seu trabalho no setor automobilístico.

A maior parte da nota se concentrou em Tesla, mas existem alguns trechos interessantes sobre a Apple. Embora houvesse rumores de que ele estava trabalhando em um carro, esse esforço se revelou cada vez mais uma tecnologia autônoma que poderia ser implantada em veículos de outros fabricantes.

"O jogo final não pode ser apenas uma versão mais avançada do CarPlay em parceria com outras montadoras", disse Huberty. "Eles precisam controlar o design, a coragem e as experiências e serviços no topo da plataforma".

Ainda de acordo com a nota, a Apple gastará quase US $ 19 bilhões em pesquisa e desenvolvimento este ano, o equivalente a cerca de um quinto do total de gastos em pesquisa e desenvolvimento na indústria automobilística. Afinal, enquanto muitas partes da indústria automobilística estão tendo que assistir seus centavos, a Apple é altamente rica em dinheiro.

A nota também comenta como a Apple provavelmente acredita que pode impactar positivamente a indústria automobilística.