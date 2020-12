Apple Car: O que está acontecendo com a tecnologia de automóveis autônomos da Apple?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você já ouviu os rumores: a Apple está tentando revolucionar o carro, ou pelo menos é o que todos os vazamentos e rumores indicam. E ao invés de ser um veículo completamente autônomo em desenvolvimento, rumores sugerem que será um veículo de passeio para as pessoas comprarem.

Vários relatórios dos últimos anos afirmaram que a Apple não está apenas roubando ex-funcionários da Tesla e contratando especialistas automotivos, mas também secretamente iniciou um laboratório de pesquisa com centenas de funcionários da Apple trabalhando em um projeto de codinome Titan, embora mais tarde tenha feito uma faixa de redundâncias do projeto.

Aqui está o que você precisa saber.

O Projeto Titan é um esforço para desenvolver sistemas de direção autônomos

Tudo começou como um projeto de carro elétrico

A Apple começou a trabalhar no " Projeto Titan " em algum momento em 2014 e, a certa altura, tinha quase 1.000 funcionários desenvolvendo um veículo elétrico em um laboratório secreto perto de sua sede em Cupertino.

O projeto foi amaldiçoado, se você quiser, com drama de liderança e outros problemas, o que levou a Apple a interrompê-lo e demitir centenas de funcionários. Em 2016, ela realocou o executivo de longa data Bob Mansfield para liderar o esforço. Mansfield mudou o foco da Apple para fazer um sistema de direção autônomo.

Embora a liderança da Titan tenha mudado para o grupo de IA e aprendizado de máquina de Giannandrea, persistem rumores de que a Apple lançará um carro semelhante ao Tesla em 2024.

Enquanto alguns dizem que a Apple está apenas desenvolvendo a tecnologia de autodirigibilidade, outros ainda afirmam que há um carro em desenvolvimento, relatando que a Apple está estabelecendo contatos na cadeia de suprimentos. É difícil ter certeza de qualquer maneira, embora, naturalmente, qualquer carro que a Apple lançasse usaria toda a tecnologia de direção autônoma que está sendo desenvolvida. E em dezembro de 2020, a Reuters citou duas pessoas com quem havia falado sobre o projeto. Eles sugeriram que um veículo da Apple estará em produção em 2024.

Trabalho para desenvolver o sistema operacional no Canadá

Os testes também ocorreram em estradas canadenses

Em 2019, a Apple comprou o Drive.ai

Aparentemente, a Apple tem várias equipes trabalhando em diferentes partes do software. Há uma equipe no Canadá desenvolvendo o sistema operacional básico , por exemplo. A Apple também recebeu uma licença em 2017 do DMV da Califórnia para testar veículos autônomos em estradas públicas usando vários SUVs Lexus RX450h 2015 alugados da Hertz.

A Apple equipou vários SUVs Lexus com uma variedade de sensores diferentes rodando seu software autônomo. Também está trabalhando em um serviço de transporte autônomo projetado para transportar funcionários entre os escritórios da Apple no Vale do Silício.

Em junho de 2017, o CEO da Apple, Tim Cook, confirmou que a Apple está se concentrando em sistemas autônomos e sugeriu que o trabalho poderia ser usado para outras aplicações além de carros. "Os sistemas autônomos podem ser usados de várias maneiras - um veículo é apenas um, mas há muitas áreas diferentes dele. E não quero ir mais longe com isso", explicou Cook.

Em junho de 2019 , descobrimos com certeza que a Apple ainda estava interessada em movimento autônomo porque comprou a Drive.ai, uma startup que vinha executando programas-piloto de veículos autônomos no Texas. A empresa parou de operar, mas a Apple assumiu os veículos e engenheiros.

Ainda de acordo com os analistas do Morgan Stanley, a Apple gastará quase US $ 19 bilhões em pesquisa e desenvolvimento em 2020, o que equivale a cerca de um quinto do total gasto em P&D na indústria automobilística (cerca de US $ 100 bilhões). Realmente intrigante.

Todos os últimos rumores sobre o projeto de carros da Apple.

A Reuters conversou com duas pessoas próximas ao Projeto Titan e relata que o carro da Apple estará em produção em 2024 com uma tecnologia de bateria de "próximo nível" com custo reduzido e maior alcance. Para evitar dúvidas, as fontes dizem que o veículo será inicialmente um carro de passageiros para o mercado de massa.

Um relatório do Digitimes sugere que a Apple estabeleceu uma fábrica de automóveis e está estabelecendo fornecedores. Há a sugestão de que a TSMC estará envolvida em chips de carros autônomos. A indústria de componentes, segundo notícias, diz que o carro da Apple será semelhante ao Tesla e que a linha do tempo sugere um lançamento 2024-25.

Um relatório da Bloomberg detalha que a unidade de carros autônomos passou para o controle de John Giannandrea, executivo de inteligência artificial da Apple.

De acordo com uma nota de pesquisa do Morgan Stanley, a Apple "precisará controlar o design, a coragem, as experiências e os serviços na plataforma". Isso significa que ele próprio desenvolverá um veículo completo? Provavelmente não, mas o potencial existe.

Talvez seja relevante, talvez não, mas a Apple entrou com um pedido de patente para ajustar a tonalidade das janelas em "veículos e edifícios" usando várias camadas dentro do vidro. A Apple faz várias referências a veículos no pedido de patente.

A Apple comprou a Drive.ai , uma startup que está executando programas-piloto de veículos autônomos no Texas. Enquanto o Drive.ai encerrou suas próprias operações, a Apple agora possui a frota de carros autônomos e outros ativos do Drive.ai, incluindo engenheiros.

O reemprego do Doug Field da Tesla pode significar que os planos da Apple Car estão muito atrasados. Field deixou a Apple em 2013 para trabalhar com a Tesla e foi responsável pela produção do Modelo 3 na empresa de carros elétricos.

Tony Fadell, conhecido como o "pai do iPod", apareceu na Bloomberg TV para falar sobre seu tempo na Apple. Durante a entrevista, ele revelou que conversou com o ex-CEO da Apple Steve Jobs em 2008 sobre como a Apple poderia abordar um projeto de carro.

Mas a Apple não tinha recursos suficientes para tal projeto na época. Fadell explicou: "Fizemos algumas caminhadas, e isso foi em 2008, sobre se fôssemos construir um carro, o que construiríamos? [...] Estaríamos olhando o que seria um painel de instrumentos, qual seria o assento, como você iria alimentá-lo ou alimentá-lo, mas no final era sempre tipo Estamos muito ocupados, somos tão restritos. Você sabe. Seria ótimo fazer isso, mas não podemos. "

A startup de motocicletas elétricas Mission Motors encerrou as operações e culpou a Apple por adquirir seu principal talento, de acordo com a Reuters . A Apple contratou seis engenheiros da startup sediada em San Francisco, mas nunca tentou adquirir a Mission Motors de uma vez. Os engenheiros se especializaram em sistemas de acionamento elétrico e algoritmos de bateria para carregamento e resfriamento.

A Apple supostamente passou mais de um ano investigando se um projeto do Apple Car era viável. A empresa deve ter pensado que valia a pena explorar um pouco mais, porque, de acordo com o The Wall Street Journal , os líderes de projeto triplicaram a equipe chamada Apple Car para mais de 600 pessoas. Acredita-se que a Apple esteja aumentando os esforços para construir um carro elétrico e até mesmo estabeleceu uma data de entrega prevista para 2019.

De acordo com o The Guardian , a Apple teve uma reunião com os dirigentes autônomos da Califórnia em agosto de 2015. Acredita-se que isso ocorreu após um inquérito sobre a aquisição de uma base militar desativada com muitas estradas para testes de carros autônomos. A Apple também contratou um gerente de programa de engenharia - algo que geralmente acontece na empresa quando um projeto está pronto para sair do laboratório.

A Apple estava procurando locais para testar um carro autônomo, de acordo com o The Guardian , que disse ter obtido essa informação por meio de um pedido de ato de registro público. Em um dos e-mails obtidos por meio da solicitação, um engenheiro da Apple pediu a GoMentum, uma antiga base naval de 5.000 acres, "uma compreensão do tempo e da disponibilidade para o espaço". A Apple também pediu um layout / fotos do terreno.

A Apple recrutou especialistas em tecnologia automotiva e design de veículos - incluindo engenheiros de dinâmica de veículos - para trabalhar em seu novo "laboratório de pesquisa ultrassecreto", de acordo com o Financial Times . Então, o The Wall Street Journal afirmou que a Apple contratou Doug Betts, que já atuou como vice-presidente sênior do Grupo Chrysler, onde era o chefe global de operações, líder de serviço e qualidade de produtos.

Além disso, a Apple contratou o ex-vice-presidente da Tesla de engenharia de veículos Chris Porritt, que costumava ser o engenheiro-chefe da Aston Martin. A Apple contratou também Paul Furgale, vice-diretor do Laboratório de Sistemas Autônomos do Instituto Federal Suíço de Tecnologia. A Apple estava procurando ainda mais especialistas em robótica e experiência em máquinas também, com Furgale supostamente recrutando estudantes e pesquisadores

Em outro relatório da Reuters , foi revelado que o fabricante de baterias para carros elétricos A123 Systems estava processando a Apple por roubar agressivamente seus principais engenheiros desde junho de 2014. Esses engenheiros aparentemente estavam ajudando a Apple a construir uma divisão de baterias em grande escala. A revista Manger ainda relatou que a Apple se reuniu com a BMW porque queria usar o veículo i3 como base para seu próprio carro elétrico.

O Financial Times contribuiu para o coro, relatando que uma equipe de funcionários da Apple estava pesquisando produtos automotivos em um novo laboratório de pesquisa em um local ultrassecreto perto da sede da Apple em Cupertino. A equipe era liderada por gerentes experientes da unidade do iPhone da Apple. O Wall Street Journal avaliou todas as especulações, acrescentando especificamente que a Apple estava fazendo um veículo elétrico com o codinome Titan.

Um funcionário não identificado da Apple disse ao Business Insider que a Apple estava trabalhando em algo que "dará à Tesla uma corrida pelo seu dinheiro". A Apple e a Tesla também estavam tentando recrutar funcionários de alto nível entre si, de acordo com a Bloomberg Business , embora, na época, a Tesla estivesse vencendo a batalha, supostamente capturando pelo menos 150 ex-funcionários da Apple. Musk também estava se gabando disso publicamente.

Escrito por Maggie Tillman e Dan Grabham.