Apple CarPlay explicou: Levando o iOS à estrada

O Apple CarPlay já existe há alguns anos, mas as coisas mudaram significativamente nesses anos, com mais e mais fabricantes oferecendo compatibilidade .

Esse recurso oferece uma visão geral de tudo o que o Apple CarPlay pode fazer, como funciona, quais aplicativos são compatíveis e como configurá-lo.

O CarPlay é a incursão da Apple na tecnologia automóvel. Ele coloca certos recursos do seu iPhone no visor interno de um carro equipado com o CarPlay, permitindo que os motoristas os usem com segurança ao dirigir.

Você pode obter instruções passo a passo, fazer chamadas, enviar e receber mensagens e ouvir música sem precisar tocar no seu iPhone. Cada aplicativo, que inclui os aplicativos de telefone da Apple, telefone, mensagens , calendário, música, mapas, podcasts e audiolivros, além de alguns aplicativos de terceiros, foram redesenhados para o carro, para que possam ser usados enquanto seus olhos e mãos ficam onde estão. deveria estar.

No coração do CarPlay está o assistente pessoal da Apple, Siri , que permite executar tarefas como fazer uma chamada, ditar e enviar uma mensagem ou fazer com que uma mensagem recebida seja lida para você por meio de controle de voz. O CarPlay também pode ser controlado com os botões, mostradores e botões do seu carro, bem como a tela sensível ao toque.

Naturalmente, o CarPlay suporta apenas iPhones da Apple e é compatível com modelos do iPhone 5 e versões mais recentes do iOS 7 ou superior. Se você possui um dispositivo Android , precisará ler nosso recurso no Android Auto explorado .

A configuração do Apple CarPlay é muito simples. Você precisará de um cabo Lightning, que deverá ser conectado a uma tomada USB na frente do carro e depois ao iPhone, a menos que você tenha um carro que ofereça conexão sem fio, como o BMW 5 Series . O ícone Apple CarPlay deve aparecer no visor do seu carro e a partir daqui você poderá acessar a interface do CarPlay com um simples toque.

Se estiver com problemas, entre no ícone Configurações do seu iPhone> Geral> CarPlay. A partir daqui, há uma seção Meus carros, na qual você deve ver o seu carro compatível com CarPlay. Você também pode pressionar e segurar o botão de controle de voz no volante do seu carro para iniciar a configuração.

Tocar no seu carro na lista do seu iPhone oferecerá mais opções de configurações. Você pode optar por permitir que o CarPlay funcione quando o iPhone está bloqueado, além de selecionar Personalizar para adicionar e organizar como os aplicativos CarPlay aparecem no visor do seu carro.

Toque no círculo vermelho ao lado de um aplicativo para adicioná-lo ou removê-lo da tela do seu carro. Você pode reordenar a aparência dos aplicativos movendo-os para cima e para baixo usando as três linhas à direita do aplicativo na lista. Se você quiser voltar ao pedido padrão, toque em Redefinir no canto superior direito da tela Personalizar.

Quando o CarPlay chegou, não era possível usar o iPhone ao mesmo tempo se ele estivesse sendo usado para o CarPlay. Isso mudou com o iOS 13 em 2019. Não é algo que sugerimos que você faça se estiver dirigindo, mas a versão mais recente do CarPlay permite que você use seu iPhone ao mesmo tempo que usa o CarPlay, sem alterar o que está na tela do carro - o que teria acontecido anteriormente.

Esta seção detalha o que todos os vários elementos do CarPlay oferecem - incluindo WhatsApp, Google Maps e Mensagens, além de como a interface principal funciona.

O Apple CarPlay transforma essencialmente a tela integrada do seu carro em um iPhone gigante. Também é tão intuitivo quanto o seu iPhone e funciona de uma maneira muito familiar, embora não seja idêntica ao seu iPhone. A maior diferença é que apenas alguns dos aplicativos do seu iPhone aparecerão no visor do seu carro através do CarPlay.

Apenas alguns aplicativos de terceiros são compatíveis. Isso inclui WhatsApp , Amazon Music, Google Play Música, Tidal, Spotify , At Bat, Stitcher, Overcast, Audiobooks.com, Audible, Vox, NPR One, Zoom, Pandora, Clammr e Downcast, além de Google Maps e Waze. Os únicos ícones que você verá na tela sensível ao toque do seu carro serão Telefone, Mensagens , Apple Music, Apple Maps, Podcasts, Audiolivros, Calendário e quaisquer aplicativos de terceiros compatíveis que você baixou no seu iPhone.

Você também verá um ícone para o fabricante do seu carro. Tocar neste botão o levará para longe do CarPlay e voltará ao sistema principal de informação e lazer do seu carro, oferecendo acesso às opções ou configurações de navegação, por exemplo.

Juntamente com as telas que mostram os aplicativos disponíveis, há uma tela de menu adicional, que permite ver mapas, controles de áudio e sugestões inteligentes da Siri em um só lugar. Essa tela fornece uma visão geral e acesso rápido às coisas que você mais precisa, em vez de precisar alternar entre aplicativos, como você fez quando o CarPlay foi lançado.

Para acessar a tela de menu adicional na tela do aplicativo, toque no ícone no canto inferior direito da tela com o quadrado grande e três recantos. Para acessar as telas de aplicativos na tela do menu, toque no ícone com todos os pequenos quadrados no canto inferior direito da tela. Você também notará três ícones de aplicativos recentes no painel à direita da tela, permitindo acessar os aplicativos que você abriu anteriormente.

Com as sugestões da Siri , o painel tentará adivinhar quais aplicativos você pode precisar antes que você perceba a necessidade deles, como sugerir o aplicativo Home quando você parar em sua casa se tiver uma porta de garagem habilitada para o HomeKit, por exemplo.

Finalmente, há uma escolha entre o modo escuro e o modo claro, ou automático. Essas opções podem ser encontradas no aplicativo de configurações do CarPlay no visor do seu carro. Quando definido como automático, o CarPlay detecta automaticamente a hora do dia e alterna entre o modo claro e escuro.

Certas notificações aparecerão no seu iPhone quando conectado ao CarPlay, como lembretes de alerta de eventos, alertas de novas mensagens e, é claro, chamadas recebidas.

Um banner pop-up aparecerá na parte superior de qualquer tela do aplicativo CarPlay quando você receber uma nova mensagem, mensagem do WhatsApp ou alerta de evento pelo Apple Calendar.

O banner desaparecerá após alguns segundos, como acontece no seu iPhone, mas, se você tocar nele, a Siri perguntará se você gostaria de ler a nova mensagem ou abrir o Maps para iniciar as direções para um próximo evento. Se não desejar receber notificações enquanto estiver dirigindo, ative o recurso Não perturbe no Painel do CarPlay por meio do aplicativo Configurações.

Um aplicativo de calendário dedicado foi introduzido no CarPlay em 2019 com o iOS 13 para que você possa ver os compromissos do calendário do dia em vez de precisar chamá-los da Siri. Você não pode ver uma exibição semanal, apenas diariamente.

Se algum de seus compromissos do dia tiver um endereço, clique no endereço para enviar diretamente ao Apple Maps e obter instruções imediatas.

Ser capaz de fazer chamadas telefônicas no carro não é novidade. Há anos que é possível graças ao Bluetooth, por isso a seção Telefone do CarPlay da Apple é talvez a menos emocionante. Dito isto, você não poderia ter algo como o CarPlay sem a capacidade de fazer e receber chamadas, por isso também é uma parte fundamental do sistema.

Existem várias maneiras de fazer uma ligação telefônica usando o CarPlay, a primeira delas é pressionar o botão de controle de voz no volante, após o qual você pode pedir à Siri para ligar para o nome da pessoa que deseja entrar em contato.

Como alternativa, você pode tocar no ícone Telefone no menu de aplicativos do CarPlay. A partir daqui, cinco guias aparecerão na parte superior da tela sensível ao toque do carro: Favoritos, Recentes, Contatos, Teclado, Correio de voz.

As guias replicam o que você veria nas mesmas cinco guias na parte inferior do aplicativo Telefone no seu iPhone. Portanto, quem quer que seus favoritos estejam no seu iPhone será o mesmo que aparece na tela do CarPlay. As setas à esquerda da tela do CarPlay permitem rolar e também há um botão AZ na guia Contatos que, quando pressionado, puxa cada letra do alfabeto no visor do seu carro, facilitando a busca. Como alternativa, você pode selecionar a opção "Solicitar à Siri para fazer uma chamada" na parte superior da página Contatos.

Durante uma chamada, a exibição do seu carro será muito parecida com a tela do iPhone durante uma chamada, embora algumas opções estejam ausentes, como o FaceTime. O nome da pessoa com quem você está falando aparece no centro do visor do seu carro, com o ícone circular vermelho de chamada final e três outras opções circulares que incluem silenciar, teclado e adicionar chamada.

Enviar e receber mensagens é um dos recursos do CarPlay um pouco mais emocionante do que poder fazer e receber chamadas. Assim como nas chamadas, existem algumas maneiras pelas quais você pode escrever uma nova mensagem para alguém em seus contatos.

O primeiro é o mesmo que ligar, pois você pode usar o botão de controle de voz no volante e informar à Siri que deseja enviar uma mensagem para o nome do contato que deseja enviar por texto ou Mensagem.

Outra opção é pressionar o ícone Mensagens no menu do aplicativo CarPlay. Você verá uma lista dos contatos dos quais você enviou ou recebeu mensagens recentemente. Novamente, parece que a tela Mensagens do iPhone aparece, mas a mensagem em si não será exibida abaixo do nome do contato e você não poderá ler a última mensagem clicando no nome dos contatos.

Em vez disso, tocar no contato fará com que a Siri pergunte o que você deseja dizer em uma mensagem para esse contato em particular, oferecendo uma outra maneira de compor uma nova mensagem. Há também um ícone de caneta e papel no canto superior direito da tela que também abrirá a tela da Siri, perguntando para quem você deseja escrever uma nova mensagem e, em seguida, perguntando o que você quer dizer.

Dite sua mensagem para a Siri conforme solicitado e, quando você terminar de falar, a Siri lerá novamente sua mensagem e perguntará se ela deve ser enviada. Você tem a opção de enviar a mensagem como está, cancelá-la ou alterá-la caso a Siri o tenha entendido mal ou você tenha mudado de idéia sobre o que deseja dizer.

O Apple CarPlay oferece suporte para o WhatsApp, embora a funcionalidade não seja tão bem quanto as mensagens. Quando você toca no aplicativo WhatsApp no painel do carro, a Siri pergunta para quem você deseja enviar uma mensagem do WhatsApp, seguida pelo que você deseja que sua mensagem diga, em vez de mostrar a lista de seus bate-papos recentes.

Quando se trata de receber mensagens - iMessage, mensagens de texto e mensagens do WhatsApp -, um alerta de faixa será exibido na parte superior da tela sensível ao toque do carro quando uma nova mensagem for exibida, independentemente do aplicativo CarPlay em que você estiver. O alerta de faixa mostrará o nome do contato do qual a mensagem é, seja uma mensagem ou WhatsApp e um número em um círculo vermelho também aparecerá no ícone principal Mensagens ou no ícone WhatsApp, como seria no seu iPhone.

Você pode tocar diretamente no alerta do banner, ou tocar no ícone Mensagens ou WhatsApp. Se você tocar no alerta de faixa, a Siri dirá que você tem uma nova mensagem do respectivo contato e perguntará se você gostaria que ela fosse lida para você. Se você tocar no ícone Mensagens ou WhatsApp, a Siri perguntará se você deseja que suas novas mensagens sejam lidas ou se deseja compor uma nova mensagem.

Você poderá solicitar à Siri que leia a mensagem novamente, desde que faça isso imediatamente, e também será perguntado se você gostaria de responder, após o que poderá ditar sua resposta. No caso de Mensagens, três ícones de opções também aparecerão na tela sensível ao toque do carro, incluindo ligar, ler novamente e responder. Para mensagens do WhatsApp, dois ícones de opções são exibidos: Leia novamente e responda.

O Apple CarPlay oferece navegação pelo Apple Maps, Google Maps e Waze - mais sobre os dois últimos em um minuto. O Apple Maps através do CarPlay funciona de maneira semelhante ao Apple Maps no seu iPhone, pois extrai informações de onde pode, como eventos no calendário da Apple, e-mails, contatos e mensagens.

Você pode compartilhar seu ETA com os contatos durante a rota e pesquisar itens importantes, como postos de gasolina na rota (embora ainda não sejam pontos de carregamento elétrico - que vem com o iOS 14). Também há frases em idioma natural desde 2019 e iOS 13, como "vire à esquerda nos próximos semáforos" para tornar as instruções mais intuitivas.

A navegação usando o Apple Maps também não precisa ocupar a tela inteira, com os controles de música capazes de ficar abaixo das direções passo a passo, enquanto outros ícones de aplicativos ficam na coluna da direita, prontos para você clicar. Nos EUA, mapas mais detalhados estão disponíveis. Infelizmente, os novos dados de mapeamento atualmente estão disponíveis apenas nos EUA, mas a Apple diz que está trabalhando duro para trazê-los para outros países e regiões do mundo o mais rápido possível.

Como o Apple Maps no CarPlay, aqueles usados no Google Maps terão uma experiência muito familiar no Google Maps através do CarPlay.

Os aplicativos Google Maps e Waze aparecem automaticamente na segunda página da tela do CarPlay, mas siga as instruções mencionadas no início desse recurso e você pode reorganizar o traço do CarPlay para que o Google Maps fique mais acessível na primeira página. Você também pode ler nosso recurso separado usando um sistema de infotainment Seat para mostrar como usar o Google Maps no Apple CarPlay.

Uma vez no Google Maps, você poderá definir seu destino como no Apple Maps e sua rota será exibida, juntamente com o tempo, a distância, a ETA e a opção de diferentes rotas. Você também poderá ver pesquisas recentes, restaurantes, postos de gasolina, supermercados e a opção de pesquisar usando voz ao tocar em Adicionar destino.

O uso do Waze no CarPlay é semelhante ao uso do Waze no iPhone em termos de experiência. A interface é a mesma que você esperaria.

Um ícone de pesquisa no canto superior esquerdo oferece várias opções para ajudá-lo a adicionar o destino para o qual você deseja ir, enquanto uma estrela fornece acesso aos locais definidos como Casa e Trabalho. Há também um ícone de voz para permitir a pesquisa por voz.

Assim como no Apple Maps e no Google Maps, você verá as opções de rota, hora, distância, ETA e rota.

O Apple CarPlay suporta muitos dos principais serviços de música, incluindo Apple Music, Spotify, Amazon Music, Google Play Music e Tidal, com todos aqueles que você possui no iPhone aparecendo no painel principal do CarPlay. Outros serviços que não o Apple Music aparecem na segunda página por padrão, mas você pode alterar isso se seguir as instruções de configuração mencionadas no início deste recurso.

Para o Apple Music, tudo é dividido em seções, incluindo Biblioteca, Para você, Navegar e Rádio, como no aplicativo para iPhone. Você também poderá ver suas misturas personalizadas e as faixas reproduzidas recentemente, e há um grande foco na arte do álbum para facilitar a escolha rápida das coisas.

Com qualquer um dos serviços de música compatíveis, você poderá tocar em uma música, artista, álbum ou lista de reprodução e ela será reproduzida pelo sistema de som do seu carro. A música para durante chamadas, instruções de navegação ou quando você dita ou recebe uma mensagem, como seria de esperar, mas, caso contrário, é uma experiência muito tranquila.

Se você é um fã de audiolivros ou podcasts, o CarPlay também oferece suporte a eles, o que é ótimo porque é melhor época para ouvir um novo livro ou podcast do que em uma longa viagem de carro.

Em termos de podcasts, você poderá encontrar todos os podcasts baixados, além de procurar novos que você gostaria de ouvir na guia Procurar.

Depois de selecionar o que você gosta, o nome do podcast aparecerá no visor do seu carro, junto com os botões retroceder, avançar rapidamente e reproduzir / pausar por baixo, da mesma forma que quando você reproduz uma faixa em um serviço de música através do CarPlay.

Em termos de audiolivros, você precisará fazer o download de alguns antes que eles apareçam no aplicativo Audiolivros, mas qualquer um que você já tenha aparecerá assim que abrir o aplicativo. Assim como nos Podcasts, toque no que você deseja ouvir e a história de Harry Potter poderá surgir rapidamente do sistema de som do seu carro.

O Apple CarPlay é uma excelente tecnologia que dá vida ao seu iPhone quando ele está no carro. A interface é adorável, a navegação é super simples e toda a experiência é perfeita, tornando várias tarefas no carro muito, muito mais fáceis.

O CarPlay é o melhor que pode ser? Ainda não, em nossa opinião, mas ainda é fantástico e muito melhor agora, pois suporta mais aplicativos de terceiros, incluindo Waze, Google Maps e WhatsApp.

Esperamos que as coisas continuem a se desenvolver nos próximos anos, mas especialmente graças ao suporte extra da versão mais recente do iOS 13 e aos novos recursos do iOS 14, se você tiver um iPhone, o CarPlay é algo que o seu novo carro não deve ficar sem.