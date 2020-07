Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Apple CarPlay conecta um veículo suportado a um iPhone compatível, permitindo acesso e interação com o ecossistema da Apple diretamente através da tela de toque do painel de um carro.

Lançado pela primeira vez em 2014, o CarPlay se desenvolveu significativamente ao longo dos anos, além de se tornar mais acessível com suporte em mais e mais modelos de carros em vários fabricantes.

Simplificando, o Apple CarPlay oferece aos usuários do iPhone uma maneira simplificada de conectar seu dispositivo ao sistema de informação e lazer do carro. Por sua vez, isso fornece acesso a determinadas funções do smartphone, como Apple Music ou Spotify, enviando e recebendo mensagens, fazendo e recebendo chamadas e navegação pelo Apple Maps, Google Maps ou Waze, mantendo o foco na direção.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS à estrada

O suporte Apple CarPlay é padrão ou está disponível como opção em muitos carros de 2016 e posteriores, com alguns fabricantes oferecendo atualizações de software para modelos anteriores.

Atualmente, existem mais de 500 modelos de carros compatíveis com CarPlay dos seguintes fabricantes: Arbath, Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Borgward, Buick, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Cowin Auto, Datsun, Dodge, DS Automobiles, Ferrari, Fiat, Ford, Genesis, GMC, HA / MA, Haval, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jipe, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lifan, Lincoln Motor Company, Maserati, Mazda , Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Qoros, RAM, Renault, Roewe, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volvo.

A lista completa de modelos compatíveis está disponível no site CarPlay da Apple aqui .

O Apple CarPlay funciona com iPhones com iOS 7 ou posterior e com um conector Lightning.

Os seguintes iPhones são, portanto, compatíveis:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

As configurações do Apple CarPlay podem ser acessadas nesses iPhones em Configurações> Geral> CarPlay.

Os veículos equipados com o Apple CarPlay sincronizam com o seu iPhone compatível através do Lightning Connector conectado a uma porta USB no carro. A Apple introduziu o suporte sem fio para o CarPlay em 2015 com o iOS 9, mas você precisará de um carro compatível que também ofereça a funcionalidade.

Depois de conectado via Lightning, o Apple CarPlay extrai dados diretamente do seu iPhone, carrega-os simultaneamente e permite controlar e interagir com funções específicas do seu iPhone através do sistema de informação e lazer do seu veículo.

Os veículos habilitados para Apple CarPlay apresentam um botão de controle de voz dedicado no volante que, quando pressionado, inicia o assistente de voz da Apple Siri, permitindo que você envie uma mensagem, faça uma chamada ou peça instruções.

O principal fator de atração do CarPlay brilha através do sistema de informação e entretenimento e da interface touchscreen montada no painel. Você pode usar os botões e seletores do seu carro compatível com o CarPlay para interagir com o CarPlay, bem como os controles de toque e voz.

Temos um recurso completo, detalhando todos os recursos oferecidos pelo Apple CarPlay , mas aqui está um resumo dos principais recursos.

O Siri é o coração do Apple CarPlay, permitindo o acesso sem as mãos e sem os olhos a inúmeras funções no seu iPhone.

O assistente de voz ajudará você a acessar seus contatos, fazer chamadas, retornar chamadas perdidas, ouvir mensagens de voz, ler mensagens recebidas, permitir que você dite e envie uma nova mensagem, solicite instruções e peça sua faixa favorita de Ed Sheeran.

O Apple CarPlay transmitirá músicas do Apple Music, Spotify, Amazon Music ou Google Play Music, juntamente com podcasts e audiolivros do seu iPhone através do sistema estéreo do seu carro.

Você pode navegar pelas faixas manualmente pelo CarPlay Apple Music, Spotify ou outro aplicativo compatível de streaming de música usando o toque, controles internos ou via Siri com um comando de voz relacionado.

O CarPlay suporta Apple Maps, Google Maps e Waze para navegação, oferecendo uma experiência familiar para o aplicativo equivalente do iPhone. O Apple Maps possui alguns recursos extras, como a capacidade de compartilhar seu ETA com os contatos, mas para todos os três, você pode ver destinos com base em viagens recentes, visualizar condições de tráfego e ver sua hora prevista de chegada.

Você também receberá instruções passo a passo, que aparecerão na tela do painel do seu carro, bem como no painel do motorista em alguns modelos. O Siri pode ser usado para planejar rotas e obter direções por meio de comandos de voz, e ele responderá a você e fornecerá instruções passo a passo audíveis.

O Apple CarPlay permitirá que você faça chamadas, retorne chamadas perdidas e ouça mensagens de voz. Você pode pedir à Siri para ajudá-lo a fazer isso ou pode tocar no ícone do telefone no menu principal do CarPlay e pesquisar seus contatos.

Com o Apple CarPlay, o Siri lerá, responderá e enviará mensagens para você, para que você não precise olhar para o seu telefone. Também é capaz de reproduzir mensagens de áudio pelos alto-falantes do carro.

O Apple CarPlay possui seu próprio aplicativo de calendário dedicado, que mostra seus eventos para esse dia no visor do seu carro. Se algum dos eventos listados tiver um endereço, você pode tocar no endereço para iniciar o Apple Maps e obter instruções.

O Apple CarPlay suporta Telefone, Mensagens, Apple Music, Calendário, Podcasts e Audiolivros em termos de aplicativos da Apple, mas também oferece alguma integração de aplicativos de terceiros.

Atualmente, os outros aplicativos suportados são: WhatsApp , Amazon Music, Google Play Music, Tidal, Spotify , At Bat, Stitcher, Overcast, Audiobooks.com, Audible, Vox, NPR One, Zoom, Pandora, Clammr, Downcast, Google Maps e Waze.

A próxima versão do software da Apple, o iOS 14, estará disponível no outono. Alguns novos recursos do CarPlay virão com o novo software.

Esses novos recursos incluirão novos planos de fundo e novos tipos de aplicativos, que podem incluir carregamento de veículos elétricos, estacionamento e pedidos de alimentos.