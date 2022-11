O primeiro alarme de carro do Anel pode estar logo ao virar da esquina

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O alarme do carro Ring que foi anunciado há dois anos poderia estar se preparando para o lançamento, embora a empresa ainda não esteja confirmando nenhuma data.

Quando a Amazon anunciou o alarme do carro pela primeira vez em setembro de 2020, não disse muito sobre quando ele estaria disponível. Confirmou que custaria US$ 59,99, embora seja possível que o preço agora pudesse ter mudado graças à inflação.

Dois anos mais tarde, a Ring agora adicionou uma imagem do dispositivo ao mais recente aplicativo Ring Android, ao mesmo tempo em que deu à FCC o aviso sobre o produto no início desta semana. Isso sugere que o produto está agora mais próximo do que nunca do envio, mas precisaremos esperar pela confirmação oficial antes de ficarmos muito animados.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quanto ao produto, ele parece ser promissor por uma série de razões. Já foi confirmado como um pequeno dispositivo que se conectará à porta OBD-II de um carro e depois se conectará à Internet usando o Amazon Sidewalk, um sistema de malha de baixa potência tornado possível por todos aqueles dispositivos Amazon Echo que estão nas casas das pessoas.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

Em termos de características, os usuários receberão notificações caso algo como um choque seja detectado e também haverá a opção de acionar remotamente uma sirene.

Considerando que a maioria dos carros já tem alarmes incorporados, são as notificações que tornam o alarme do carro Ring convincente. Também podemos esperar que mais recursos façam parte da coisa no momento em que ela for enviada, mas novamente, precisaremos esperar por um anúncio para ter certeza.

Escrito por Oliver Haslam.