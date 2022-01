Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a CES 2022 , a Amazon anunciou que sua plataforma "Fire TV para automóveis " chegará a mais carros este ano.

No final do ano passado, a Stellantis se tornou a primeira montadora a usar o Fire TV como sistema de entretenimento automotivo. Está integrado no Wagoneer e no Grand Wagoneer. Agora, a Amazon anunciou que a Fire TV para automóveis estará disponível no Jeep Grand Cherokee e no Chrysler Pacifica. Ele também virá integrado nos modelos 2022 do Ford Explorer e do Lincoln Navigator.

Cada fabricante de automóveis também pode personalizar sua Fire TV para uma experiência automotiva.

"A Fire TV tem a experiência para construir integrações com cada montadora e integrar com sistemas de áudio e controles de conforto que se adaptam às necessidades da marca e do cliente. Portanto, para Ford, Jeep, Chrysler, Lincoln e outros, você verá uma gama de recursos exclusivos entregue aos clientes ", disse a Amazon.

Fire TV for auto é uma experiência de infoentretenimento que oferece Alexa com as mãos livres, permitindo - por exemplo - reproduzir conteúdo falando comandos.

Imagine que há várias telas em seu carro, você pode facilmente reproduzir um filme para as crianças assistirem na parte de trás. O Fire TV para automóveis permite até que os passageiros traseiros assistam ao conteúdo individual em cada tela e ouçam por meio de Bluetooth, fones de ouvido com fio ou alto-falantes do carro.

Nos Estados Unidos, mais de um milhão de programas de TV e filmes (incluindo do Prime Video ) estão disponíveis. A Amazon até habilitou perfis personalizados. Também é importante notar que, se os sinais de celular não forem fortes o suficiente para onde você está viajando, o Fire TV para automóveis suporta downloads para visualização offline.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 5 Janeiro 2022

Mas talvez a melhor parte seja que você pode terminar um filme em seu carro e depois entrar em sua casa e continuar de onde parou.

Outro truque interessante: se você tem uma campainha de vídeo Ring em casa, pode pedir "Alexa, mostre-me a porta da frente" e ver o vídeo do seu carro.