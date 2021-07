Amazon quer trazer Fire TV para o seu carro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon vê os sistemas de infoentretenimento no carro como uma parte intergral de seus planos de expansão da Fire TV.

Tendo visto um rápido aumento no número detelevisores Fire TV Edition no ano passado, a empresa quer fazer mais incursões no mercado automotivo.

"Vemos interesse no segmento automotivo", disse o vice-presidente da Amazon , Daniel Rausch, em entrevista à Protoco l. "As telas estão chegando aos automóveis em maior número e estou muito interessado em estar onde os clientes desejam se divertir, o que, francamente, está em quase todos os lugares, inclusive em trânsito.

"Não se trata apenas de fazer streaming na sala de estar. A conectividade 5G também vai transformar isso, porque você obtém uma conexão de alta qualidade em qualquer lugar do carro."

A Amazon anunciou sua primeira parceria de carro Fire TV com a Stellantis em março, o que resultou nos últimos modelos Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sendo equipados com Fire TV para sistemas de entretenimento automotivo.

Os passageiros podem acessar aplicativos e serviços de streaming nas telas traseiras graças ao Fire TV. Eles incluem controles de toque e uma TV Fire dedicada para controle remoto automático - que também adiciona o controle de voz Alexa.

A tela frontal de infoentretenimento também pode acessar os serviços de Fire TV quando o carro está estacionado.

"Eu daria muito para voltar e ter essa opção para o sistema de entretenimento do banco traseiro em nosso carro quando tivesse três filhos em 20 meses ímpares", acrescentou Rausch.

Escrito por Rik Henderson.