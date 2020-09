O anel passa para a segurança do carro com um alarme e câmera de anel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ring lançou uma seleção de produtos projetados para proteger seu carro, não apenas sua casa. Agora, em vez de depender da câmera do Ring para observar sua direção, você poderá colocar a segurança do Ring no próprio carro.

Existem alguns dispositivos disponíveis. O Ring Car Alarm se conecta à porta ODB em seu carro, onde pode monitorar impactos, arrombamentos, reboque e outros incidentes e enviar um alerta se algo acontecer.

Como a porta ODB é universal, a Amazon afirma que funcionará com 99% dos carros. Como parte da família Ring, você pode conectá-lo a outros dispositivos Ring, então se algo acontecer com seu carro, ele pode acionar sua luz e câmeras na frente de sua casa, por exemplo.

Mas você não precisa depender de câmeras do lado de fora do carro, pois a Ring também está lançando uma câmera para dentro do carro. Chamada de Ring Car Cam, ela monitorará novamente seu carro em busca de batidas ou arrombamentos e enviará um alerta por meio do aplicativo Ring.

Mas também tem duas câmeras HD, para que você possa ver o que está acontecendo em seu carro e ao redor dele por Wi-Fi ou LTE, embora você tenha que se inscrever em um plano para o último.

A câmera do carro circular também será capaz de cuidar de você se você for parado na estrada. Você pode dizer "Alexa, estou sendo parado" e ele começará a gravar, então você terá um registro completo do que aconteceu na parada - enquanto também poderá alertar um contato que você esteve parado.

A câmera do carro circular custará $ 199,99, o alarme do carro circular custará $ 59,99.

Escrito por Chris Hall.