Echo Auto obtém uma economia de 20% nas vendas da Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Echo Auto está no Reino Unido há apenas alguns meses - e se você está evitando comprar um, agora é a hora de entrar em greve, porque a Amazon cortou £ 10 no preço.

Isso reduz o Echo Auto de £ 49,99 para £ 39,99 , uma economia de 20 por cento.

Squirrel_widget_264772

Echo Auto adiciona habilidades Alexa ao seu carro. Ele é alimentado via USB com um adaptador de 12 V fornecido, conectado ao áudio do seu carro via entrada auxiliar de 3,5 mm ou via Bluetooth.

Uma vez configurado - que também requer conectá-lo ao seu telefone para uma conexão de dados - ele se comportará como outros dispositivos Alexa, respondendo a perguntas, podendo tocar sua música sob demanda, bem como ser capaz de controlar a navegação no telefone conectado.

Certamente torna muitos trabalhos no carro mais fáceis, o que significa que você pode simplesmente pedir a Alexa, em vez de ter que mexer nas configurações quando quiser mudar do rádio para o seu serviço de streaming favorito.

Escrito por Chris Hall.