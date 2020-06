Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O RingGo, o aplicativo de estacionamento no Reino Unido, agora também possui uma habilidade na Amazon, para que você possa pagar ou reservar seu estacionamento por voz através do novo dispositivo Amazon Echo Auto .

O RingGo Skill está disponível para instalação através do aplicativo Alexa para iOS, Android ou Fire OS da Amazon. Depois de vincular sua conta, você pode usar comandos simples de palavras para pagar pelo estacionamento local em todo o país - em qualquer lugar onde o RingGo seja suportado.

Basta dizer "Alexa, abra o RingGo" e "estacione aqui" e a sua localização será determinada automaticamente, através do GPS do seu telefone. Após a confirmação, sua sessão de estacionamento será paga, totalmente em modo mãos-livres.

Você pode usar o aplicativo RingGo normal para estender a sessão se estiver atrasado.

"O lançamento da nossa Amazon Alexa Skill é uma inovação muito necessária no clima atual e estamos incrivelmente orgulhosos de sermos os primeiros a comercializá-la", disse Peter ODriscoll, diretor-gerente da RingGo.

Os pagamentos do RingGo são aceitos em estacionamentos e nas ruas em mais de 400 cidades do Reino Unido. Os apoiados incluem Londres, Birmingham, Edimburgo, Glasgow, Bristol e Middlesbrough. As estações ferroviárias South Western e Chiltern também são cobertas.

O Echo Auto da Amazon foi lançado no Reino Unido em 17 de junho. O preço é de £ 49,99 e você pode ler nossa análise detalhada aqui .