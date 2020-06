Como configurar o Amazon Echo Auto para funcionar com seu carro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Amazon Echo Auto oferece a conveniência do Alexa em seu carro. Não é o primeiro dispositivo a fazê-lo, mas graças ao seu design fino e ao fato de ser fabricado pela Amazon, é uma das opções mais sofisticadas do mercado.

Quando se trata de adicionar qualquer acessório ao seu carro, há muitas perguntas sobre como configurá-lo e o que ele realmente permitirá. Para ajudá-lo a se organizar, veja as opções de configuração rapidamente.

O Amazon Echo Auto vem com um cabo de 3,5 mm na caixa, permitindo uma conexão física a um carro, ou você pode usar o Bluetooth para conectar-se a carros que permitem o streaming de música por meio de uma conexão Bluetooth. Porém, nem todos os carros são compatíveis, mas há uma lista de carros aqui que não oferecem suporte ao Bluetooth Echo Auto.

Para carros mais antigos ou qualquer pessoa com uma entrada auxiliar de 3,5 mm, o Echo Auto também cobre você, sem nenhum dos pontos fracos do Bluetooth.

Armado com esses detalhes, veja como configurar o seu Echo Auto.

A parte mais importante da configuração é ter seu telefone em mãos. O Echo Auto usará seu smartphone para sua conexão com o mundo exterior; você precisa ter o aplicativo Alexa instalado e precisa estar conectado.

Baixe, instale e faça login no aplicativo Alexa. Conceda ao aplicativo Alexa as permissões necessárias. Conecte seu Echo Auto à fonte de alimentação de 12V usando o cabo e o adaptador na caixa ou conecte a uma tomada USB. O Echo Auto terá uma luz laranja na frente quando estiver pronto para conectar. No aplicativo Alexa do seu telefone, acesse dispositivos> adicionar, tocando no ícone no canto superior esquerdo. No menu, selecione Adicionar dispositivo> Amazon Echo> Echo Auto. Siga as instruções no aplicativo que o guiarão na montagem e conexão do seu Echo Auto.

Esse é o básico da configuração do seu Echo Auto, mas você notará que há muita coisa envolvida na etapa 7. Na etapa final, você será guiado através da conexão ao cabo Bluetooth ou cabo de 3,5 mm, com base no tipo de carro que você tem.

Isso é bastante simples e pode envolver a conexão com o Bluetooth do seu carro, o que é bastante simples, pois você só precisa garantir que seu telefone esteja conectado ao Bluetooth do seu carro. Você precisará mudar para a conexão Bluetooth como sua escolha de áudio sempre que quiser usar o Echo Auto.

Para aqueles que usam 3,5 mm, você será solicitado a conectá-lo (novamente, isso pode ser na entrada do carro ou em uma unidade principal com uma entrada) e você terá que mudar para a entrada auxiliar para poder ouvir o áudio do Echo Auto - e você será orientado a definir os níveis de volume para garantir que ouve as coisas.

Sim, o Echo Auto se conectará a seis telefones diferentes, embora você precise emparelhar manualmente com outros telefones depois de configurá-lo inicialmente. É um caso simples de pressionar e manter pressionado o botão de ação na parte superior até que a luz laranja acenda, e depois no modo de configuração novamente.

Usando o aplicativo Alexa no segundo telefone, você pode executar o processo de instalação novamente.

Tudo bem quando há apenas um desses telefones no carro, mas se vários usuários estiverem no carro ao mesmo tempo, talvez seja necessário selecionar manualmente o telefone que ele está conectando, desativando o Bluetooth nos dispositivos que você não deseja. conectando à.

Isso realmente importa apenas quando se trata de garantir que ele esteja tirando dados do dispositivo certo ou acessando a lista de contatos correta e assim por diante.

O Echo Auto foi projetado principalmente para obter informações dos serviços do Alexa e tocar música, acionadas pelo controle de voz. No entanto, ele permite algumas funções de chamada. Em primeiro lugar, você pode usá-lo para ligar para outros dispositivos de eco usando o Alexa Calling . Em segundo lugar, como o Alexa Calling também fará chamadas para seus contatos, ele pode ser usado para ligar para qualquer pessoa em seu catálogo de endereços, se você tiver sincronizado isso com o aplicativo Alexa.

Você pode decidir que não deseja compartilhar todos os seus contatos no telefone com a Amazon, porque isso significa que qualquer pessoa pode usar qualquer dispositivo Alexa conectado à sua conta para ligar para seus contatos.

Em nossa opinião, a melhor opção para ligar é usar as opções de conexão e ligação fornecidas pelo seu carro, independentemente do Echo Auto.

Muitas vezes, já existe um acesso fácil às chamadas diretas do seu carro. Quando você faz uma ligação, seu carro deve lidar com essa ligação e cortar tudo o que o Echo Auto está fazendo. Isso também significa que você controla a chamada a partir dos controles do seu carro, como botões do volante.

Se você usa o telefone para navegação como o Google Maps ou o Waze , isso também funciona com o Echo Auto. Uma vez conectado, você receberá as instruções de navegação no Echo Auto - usando o aplicativo de navegação padrão selecionado no seu aplicativo Alexa. Abra o aplicativo Alexa, vá para configurações> tráfego> aplicativo de navegação padrão e você pode selecionar o aplicativo que deseja que o Alexa use.

Então, quando você pedir orientação, o Alexa acionará esse aplicativo e o abrirá no seu telefone. Você só precisa ter certeza das solicitações de destino, embora o Alexa seja inteligente - e você pode pedir lojas ou restaurantes, por exemplo.

Se você estiver usando um serviço como o Waze que integra serviços de streaming de música, é melhor usar o Alexa para controlar esses serviços via voz, em vez de usar a opção in-Waze.

Se você adicionou anteriormente conectividade inteligente ao seu carro - como um receptor digital Pure Highway, por exemplo -, poderá continuar usando os dispositivos que configuram o Echo Auto como se estivesse se conectando a um carro que aceita streaming Bluetooth. Desde que o seu telefone também esteja conectado a esse outro dispositivo, você não terá problemas.

No entanto, você realmente precisa considerar por que você pode fazer isso. Em muitos casos, as funções do Echo Auto duplicam algumas das opções adicionadas comuns - música digital e streaming. Há um custo nisso, é claro, pois você precisará ter um plano de dados para suportar o vapor da música, enquanto o rádio DAB é efetivamente gratuito.

Também há mais potencial de falha quanto mais dispositivos você começar a conectar em série. Cada conexão é um ponto de falha - seu carro, seu telefone, Echo Auto, qualquer outra coisa que você possa ter. Conectamos o Echo Auto a um Pure Highway 400 e descobrimos que ele funcionava sem problemas, mas você realmente não está usando o dispositivo Pure para outra coisa senão a conexão Bluetooth.

Se o seu carro não tiver conexão Bluetooth e de 3,5 mm, você terá um desafio maior. Se você não tem aparelho de som no carro, a opção mais fácil é adquirir um alto-falante Bluetooth decente. Você pode achar que algo como o alto-falante UE Wonderboom funcionará bem, com o volume e a duração da bateria para mantê-lo feliz. Você só precisa se conectar ao alto-falante a partir do Echo Auto durante o processo de instalação.

Se você não se conectar a nada, poderá configurar o Echo Auto como se seu carro aceitasse a música Bluetooth via telefone. O que realmente define o telefone como o dispositivo de áudio Bluetooth para o Echo Auto e o som sai dos alto-falantes do telefone. Se você será capaz de ouvir os que estão no carro ou não é uma pergunta separada.

Se você possui um aparelho de som, existem várias outras opções, como transmissores de FM. Eles fornecerão uma conexão Bluetooth para você se conectar e, em seguida, transmitir através de uma frequência FM para sintonizar o rádio do carro. Sim, você terá que encontrar um espaço em branco no rádio, mas tudo o que receber será reproduzido pelos alto-falantes do seu carro.

A desvantagem de um transmissor de FM é que eles são propensos a interferências. Na realidade, se houver a opção de alterar a unidade principal do seu carro, provavelmente será uma solução melhor a longo prazo, além de fornecer acesso a uma melhor conectividade. Se você já possui um sistema de som DIN para carro e está fazendo uma troca simples, provavelmente descobrirá que é um processo simples, mas precisará verificar as especificações do seu carro.