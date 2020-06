Echo Auto da Amazon finalmente chega ao Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Echo Auto da Amazon agora está disponível oficialmente no Reino Unido e na Irlanda. Como em qualquer outro dispositivo Echo, ele traz o Alexa para a festa, mas usa o áudio Bluetooth do seu carro como alto-falante. Você também pode conectá-lo através de uma tomada de áudio de 3,5 mm, se isso funcionar melhor para você.

Em termos de dados, o dispositivo usa seu telefone para conectividade (portanto, você precisará de um plano de dados decente). Como em todos os outros dispositivos de eco, há um botão para silenciar os microfones.

Achamos que o dispositivo será mais útil para pais assediados que tentam entreter crianças ou trabalhadores que costumam dirigir entre locais - você pode ser produtivo com e-mail, calendário e tarefas quando estiver em movimento - mas o Echo Auto tem algumas desvantagens claras - você nem sempre o sistema veicular está no modo Bluetooth, enquanto ouvimos dizer que o Alexa nem sempre é sensível a uma localização precisa - mas pode captar estações de rádio locais dependendo da localização.

A Amazon anunciou que o Echo Auto sairia da costa dos EUA e chegaria a outros lugares na CES em janeiro, mas mesmo assim ainda faz muito tempo - foi disponibilizado pela primeira vez como produto apenas para convidados nos EUA em 2018.

squirrel_widget_264772

No entanto, tem sido um caminho complexo para a compatibilidade com o maior número possível de sistemas automotivos, devido aos diferentes sistemas Bluetooth envolvidos.

A Amazon também teve que testar o conjunto de oito microfones com centenas de carros para garantir que você pudesse conversar com Alexa sobre música, ruído na estrada e ruído como ar-condicionado. Ao configurá-lo, você calibra o atraso no Bluetooth do seu carro com o dispositivo.

Quando conversamos com Miriam Daniel, chefe de dispositivos da Amazon, em janeiro , ela disse que as pilhas Bluetooth introduzem defasagens na transmissão das respostas e músicas de Alexa para os alto-falantes do carro. "Você pode fazer uma pergunta e ter que esperar por causa da pilha Bluetooth - não porque o Alexa não está funcionando", diz Daniel. "Então, temos que contornar tudo isso."

O dispositivo é alimentado pela tomada de 12V do seu veículo ou pela porta USB integrada.

Como seria de esperar, você pode fazer tudo o que normalmente faria com o Alexa, para definir lembretes, verificar seu calendário, ouvir música ou as últimas notícias ou acessar o Alexa Skills. Naturalmente, o benefício do uso da voz é que você pode manter os olhos na estrada.