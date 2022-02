Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tecnologia não falta por trás do novo Alfa Romeo Tonale, o SUV compacto da empresa que vem em tamanho menor que o já existente Stelvio .

Oferecendo uma variedade de powertrains híbridos , você pode se surpreender ao saber que isso não é totalmente elétrico, apesar da tecnologia de destaque que a Alfa está incorporando.

Claro, a coisa que provavelmente chamou sua atenção não estará realmente no carro, será descentralizada e disponível na web 3.0. Sim, a Alfa está afirmando que o Tonale é o primeiro carro a vir com um NFT.

Os NFTs ( tokens não fungíveis ) chegaram às manchetes recentemente, enquanto as empresas lutam para entrar nesse último movimento, em meio ao que parece ser uma corrida louca para comprar fotos de macacos com moeda criptográfica. Mas a Alfa Romeo pode estar tentando oferecer algo um pouco diferente.

“Com o consentimento do cliente, o NFT fará o registro dos dados do veículo, gerando um certificado que pode ser utilizado como garantia do estado geral do carro, com impacto positivo no seu valor residual”, diz Alfa. Parece um livro de serviço online. A Alfa diz que dará confiança aos compradores no mercado de segunda mão, mas ainda não se sabe exatamente como esse processo será tratado.

Voltando ao mundo real, o Tonale reflete a herança esportiva da Afla e há marcas do design Alfa nesse nariz e nessas rodas, com uma postura esportiva que nos lembra o Jaguar E-Pace .

Certamente, este segmento de SUV compacto é extremamente popular, especialmente nos mercados europeus, onde oferece praticidade em ruas mais apertadas da cidade com espaço suficiente para uma semana de distância.

O interior mantém um visual esportivo, com volante de três raios e enormes paddle shifters de alumínio, enquanto a tela do motorista tenta se apegar à ideia de mostradores do passado. O botão de partida no volante é um toque agradável, evocativo de carros esportivos de última geração.

Obviamente, as telas são todas digitais com uma tela de driver de 12,3 polegadas e uma tela central de 10,25 polegadas, rodando no Android e oferecendo interação e personalização por toque. O Android Auto sem fio e o Apple CarPlay também são suportados.

O Amazon Alexa está pronto, o que significa que você pode pedir informações como o clima, adicionar às suas listas de compras ou ter o Alfa como local de entrega para sua última compra na Amazon. Enquanto estiver em casa, você pode verificar o status do seu carro através do Amazon Echo.

Voltando à potência e sabemos que alguns ficarão desapontados ao saber que este não é um carro elétrico puro - mas existe uma versão híbrida plug-in Q4, descrita como a melhor da categoria.

Esse modelo emparelhará o motor a gasolina de 1,3 litro que aciona as rodas dianteiras, com um motor elétrico que aciona as rodas traseiras para essa potência combinada de 275 cv. Isso também significa sua tração nas quatro rodas, com uma bateria de 15,5 kWh, que supostamente oferece até 80 km (50 milhas) de condução urbana sem emissões.

Parece que pode ser semelhante ao sistema do Jeep Renegade PHEV , mas com uma bateria maior.

Haverá também opções híbridas convencionais, com 130cv ou 160cv, ambas com tração dianteira. A Alfa diz que a eletrificação do Tonale significará que você pode fazer coisas como estacionar, rastejar e lançar apenas com eletricidade, sem usar o motor.

Os preços e a disponibilidade exata ainda serão confirmados, mas temos certeza de que saberemos mais em um futuro próximo.

Escrito por Chris Hall.