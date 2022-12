EE Pocket-lint Awards 2022: Carro do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A categoria de carros do EE Pocket-lint Awards tem sido exclusivamente elétrica nos últimos dois anos. Esta emergente categoria de carro viu mais lançamentos do que nunca, tornando esta uma categoria que se torna cada vez mais difícil.

Há uma maior diversidade na oferta, com mais modelos a mais preços, a partir de um número maior de marcas.

Isso tornou a seleção ainda mais desafiadora em 2022.

O carro do ano: Kia EV6

Que o Kia EV6 ganhou em 2022 não deve ser surpresa: este é um carro que já ganhou muitos prêmios e é fácil ver por quê.

O Kia tem oferecido uma boa relação custo-benefício por vários anos, mas em tempos recentes um enfoque renovado no design tem levado a alguns grandes resultados.

Sentado na mesma plataforma que o vencedor de 2021 - o Hyundai Ioniq 5 - o Kia EV6 oferece grande variedade e desempenho, especialmente no modelo GT, com conforto, praticidade e grandes especificações.

Altamente elogiado: Mercedes-Benz EQE

A Mercedes iniciou sua jornada de eletrificação com gousto, carregando o EQE com luxo e requinte suficientes para que ele se destaque. A inovação vem da Hyperscreen (embora seja um custo adicional) com uma interface de usuário sofisticada e fácil de usar.

Mas a grande aparência para o exterior e o grande conforto para o interior trazem o requinte que você espera da Mercedes. No entanto, isso tem um custo.

O melhor do resto

Enquanto Kia ocupava a primeira posição com o EV6, há um carro irmão na lista na forma do Genesis GV60. Sentado na mesma plataforma, ele tem muitos dos mesmos benefícios, mas é um pouco mais caro. O Nissan Ariya oferece um SUV elétrico de tamanho maior que é muito inteligente e refinado, enquanto o BMW iX leva os SUV elétricos para o futuro. Para aqueles que procuram algo menor, o Cupra Born oferece mais acessibilidade e um tamanho compacto, sem sacrificar a herança esportiva do Cupra.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Chris Hall.