Revelada escotilha elétrica MG4, destinada ao lançamento em setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - MG mostrou do MG4 EV, um hatchback elétrico que se juntou a suas fileiras mais tarde em 2022.

Com uma escassez de carros elétricos acessíveis, o modelo compacto provavelmente será bem recebido, com o foco da MG na relação custo-benefício.

Juntando-se ao MG ZS e MG5 EV, a empresa não revelou muitos detalhes sobre o novo modelo, exceto pelo fato de que ele está sentado em uma nova plataforma.

Há a confirmação de que a altura da bateria foi reduzida e que esta plataforma escalável será usada para uma ampla gama de tipos de veículos que vão adiante.

As especificações que temos incluem opções de bateria a 51 ou 64kWh, com alcances citados de 218-281 milhas. Isso é competitivo e será interessante ver como este modelo se alinha com os modelos Vauxhall Corsa e ou Peugeot e-208.

As imagens revelam um design interessante, porém, com teto panorâmico e spoiler traseiro dividido, e detalhes de luz intrincados através da traseira do carro. Ao redor da frente há um nariz agressivo, lembrando o Cupra Born.

Movendo-se para o interior, há um layout moderno, com displays digitais e um simples mostrador montado no painel para selecionar o modo de acionamento. Ele parece limpo e minimalista e pode muito bem se mostrar popular entre os compradores.

Parece até oferecer um teclado de carregamento sem fio para seu telefone.

Outros detalhes permanecem para serem vistos, como a carga que suporta e a potência que os motores vão oferecer, embora já tenha sido confirmado que é um modelo de tração traseira.

Isso não é incomum em carros elétricos, com a MG dizendo que ajuda a atingir uma distribuição de peso de 50:50.

Vamos aguardar este modelo com antecipação. Tivemos alguns grandes modelos elétricos lançados em 2022, mas não podemos deixar de sentir que muita da excitação virá do segmento de carros pequenos no futuro próximo.

Escrito por Chris Hall.