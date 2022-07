Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Fórmula 1 está dando passos para reduzir sua pegada de carbono a zero até 2030, através de muitas iniciativas dentro e fora da pista, mas isso poderia ser apenas o início de sua jornada de sustentabilidade. Um dia, poderia ser tudo elétrico.

Essa é a opinião do motorista da F1, Alex Albon, que acredita que não é um "se", mas um "quando".

O Pocket-lint conversou com o piloto Williams em Silverstone, na véspera do Grande Prêmio Britânico, para uma conversa que estará disponível na íntegra em um próximo episódio do Podcast Pocket-lint. Ele nos disse que uma mudança para carros totalmente elétricos é inevitável para o esporte: "Tem que ser", disse ele.

"Acho que a relação entre a Fórmula 1 costumava ser - estávamos correndo V8s e V10s, queimando combustível todo fim de semana - até agora, cruzamos a ponte [um pouco] com os híbridos que temos. Assim, assim como os carros de estrada que você vê hoje, ela vai levar à plena eletricidade. Isso vai acontecer.

"Acho que a parte desafiadora é como você mantém a atmosfera e o drama de um carro de Fórmula 1".

Albon também nos explicou como ele é mais um motorista tradicional quando se trata de tecnologia dentro de seu carro atual de F1 - "Não quero soar antitécnico, mas há um elemento no qual somos dependentes e alguns pedaços que eu não seria contra não ter", ele brincou - no entanto, ele está feliz em abraçar dispositivos e jogos fora do esporte.

Por exemplo, como o colega Williams Nicholas Latifi, ele faz bom uso do kit de áudio feito pelo patrocinador da equipe Bang & Olufsen para ajudá-lo a se preparar para as corridas - para bloquear o hubbub ao redor dos dias de corrida, especialmente em pistas não européias onde ele não tem um quarto em uma motorhome para se fechar.

Para isso, ele encontra nos fones de ouvido canceladores de ruído uma dádiva de Deus: "Fones de ouvido que cancelam o ruído são essenciais para mim quando ele fica ocupado". Temos muitas pessoas por perto", revelou ele.

"Com a unidade de hospitalidade européia, eu tenho meu próprio quarto de motorista. Está tudo bem. Está fechado. Terei os alto-falantes ligados e isso é muito amável. Enquanto que, nós iremos para corridas fora da Europa e os circuitos nos fornecem estas caixas de contêineres. Isso se torna caótico e você realmente precisa de tempo sozinho. Pelo menos com os fones de ouvido cancelando o ruído, você pode se afastar dele e se concentrar no que quer que seja".

Talvez não seja surpreendente que, enquanto um jogador, Albon não esteja tão interessado em jogar jogos de Fórmula 1 em seu tempo livre: "A maioria dos jogos que eu jogo não são jogos de corrida", disse ele.

"Eu gosto de jogar todos os tipos de coisas". Eu gosto de Valorant neste momento".

Você poderá ouvir toda nossa entrevista com Alex Albon em um episódio futuro do Pocket-lint Podcast.

Ele irá correr pela Williams no Grande Prêmio Britânico em Silverstone neste fim de semana com um carro melhorado. Bang & Olufsen iniciou sua parceria com a equipe de corrida no início deste ano.

Laptops Huawei, B&W Px7 S2 revisados, e mais - Pocket-lint podcast ep. 160 Por Rik Henderson · 1 Julho 2022

Escrito por Rik Henderson.