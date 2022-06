Os incríveis carros elétricos da Goodwood Festival of Speed 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Goodwood Festival is Speed é uma celebração do carro. Realizado anualmente nos terrenos da Goodwood Estate em West Sussex, Reino Unido, atrai milhares de pessoas para vir mostrar seus carros, olhar de perto os carros que eles só sonhavam em possuir - e apenas para absorver a atmosfera do festival.

Borracha queimada, gasolina não queimada, o doce suor oleoso de um velho motor, é isso que atrai as pessoas para Goodwood, o cheiro de nostalgia que paira no ar.

Como alguns dos motores mais exóticos, nos carros mais exóticos, rugem e surgem na famosa subida da colina, esta celebração do carro tem como pano de fundo um cenário que olha muito para o futuro. Há exemplos de carros elétricos em toda parte, desde o comum até o realmente bastante raro.

Aqui estão alguns dos grandes carros elétricos que você deve ter em mente no Goodwood Festival of Speed 2022.

Houve um boom nos carros elétricos na estrada - revisamos muitos dos últimos carros elétricos - e há muito mais a caminho. Caçamos carros elétricos interessantes nos terrenos de Goodwood. Alguns já terão visto antes, outros nunca poderão comprar e outros serão líderes de mercado até o final do próximo ano.

A BMW i7 é o último modelo i a se juntar às fileiras, levando a eletricidade para os reinos do luxo. O mais interessante sobre este carro está na verdade no banco de trás, onde há um display de 31,3 polegadas que se dobra do teto. Alimentado pela TV Fire, ele transforma o banco de trás em um cinema móvel.

Isso porque o BMW i7 é um carro a ser conduzido. Mas não há falta de tecnologia em outro lugar, com autonomia de nível 3, uma enorme bateria de 101,7kWh e mini displays de toque nas portas para controlar uma gama de funções. O melhor de tudo é que já está disponível para encomenda.

Este é exatamente o tipo de carro para o qual o Goodwood Festival of Speed é feito - porque você provavelmente só o verá em um evento como este. O Hispano Suiza Carmen é um hipercarro totalmente elétrico, fundindo o incrivelmente moderno com o incrivelmente retrô.

O Carmen é um hipercarro totalmente elétrico, fundindo o incrivelmente moderno com o incrivelmente retrô. O Carmen é equipado com 750kW de potência, portas de asa de gaivotas e as rodas traseiras fechadas, com inspiração no Dubonnet Xenia de 1938. O interior também oferece uma grande fusão do antigo com o novo.

Um debutante da Goodwood, usando camuflagem, mas uma primeira visualização legítima deste modelo. A história por trás deste carro é divertida: a resposta ao carro conceito da Polestar, o Precept, foi tão boa que a empresa decidiu fazê-la - basicamente sem mudanças.

O objetivo é de 650W de potência para este GT esportivo e é provável que seja uma alternativa popular para os modelos Tesla modelo S. Ele deve ser lançado nas estradas em 2024.

É provável que o Rimac Nevera seja um carro do qual se ouve falar, mas que nunca se vê. Não porque vai ser incrivelmente rápido - que é com um tempo de 0-62mph de 1,97 segundos - mas porque provavelmente será extremamente raro.

A Rimac está agora trabalhando com a Bugatti e esta marca já tem um status lendário, não apenas porque Richard Hammond caiu em um episódio do Top Gear, mas ... ok, principalmente por causa do acidente de Hammond. Você encontrará isto no Supercarro Paddock, onde ele pertence.

Esta é a grande da Lotus, a Evija. É um hipercarro de 2 milhões de libras e já o apresentamos a este carro antes, com a Lotus descrevendo-o como um cartão de visita para a direção em que a Lotus está agora avançando.

Vale a pena dar uma olhada porque é provável que seja raro e você talvez nunca veja um destes nas estradas - e é realmente uma visão para se ver.

Este é o Lexus RZ e é provável que seja popular, juntamente com o similar Toyota bZ4X, mas o que marcou este carro no lançamento foi a inclusão de um jugo de direção ao invés de um volante convencional.

Você poderá obter um volante convencional, é claro, enquanto há uma bateria de 71,4kWh, motores à frente e atrás e um alcance de cerca de 250 milhas - o que soa próximo ao que experimentamos no modelo top da Toyota.

Quando a Porsche anunciou o Taycan, não tínhamos idéia de quão popular ele se tornaria. Também não tínhamos idéia de que a Porsche anunciaria uma gama completa de modelos, mas eles têm.

Embora a crítica mais fácil à Porsche é que todos os seus carros parecem iguais, vale a pena dar uma volta no estande da Porsche na Goodwood para ver os diferentes modelos da Taycan ao lado dos outros modelos da Porsche. O Taycan - em suas muitas formas - está disponível para comprar agora.

Muitas pessoas argumentaram que o Ford Mustang Mach-E não era um Mustang. Bem, este nem sequer é um Ford, mas é definitivamente um Mustang. Baseado no Fastback 67, ele é construído usando carrocerias Ford oficialmente licenciadas, resultando em um visual de descanso impressionante. É chamado de Mustang by Charge Cars.

Há uma bateria de 63kWh, 50kW de carga e um alcance de 200 milhas. O tempo de 0-60mph de 3,9 segundos colocará um sorriso no seu rosto. Este é um carro que parece incrível, mesmo que não seja tão avançado quanto alguns dos modelos desta lista. Mas haverá apenas 499 destes feitos, por isso é realmente muito especial.

Enquanto o Evija estará fora do alcance de muitos, o SUV Eletre elétrico provavelmente será mais comum, já que a Lotus se concentra em aumentar seu apelo principal.

O desempenho é o alvo (afinal, este é um Lotus) com um tempo de 0-62mph de menos de 3 segundos - e um alcance alvo de 373 milhas. Construído do chão para cima sobre uma nova plataforma, esta é uma partida completa do passado da Lotus, por isso é um carro importante para a marca.

O Protótipo Renault 5 vem aparecendo em shows há vários anos e assim como Goodwood é um festival de nostalgia para muitas pessoas - assim é este modelo conceitual.

Se você olhar para trás com carinho para o Renault 5 (e todas essas incríveis versões de rally), então isso com certeza vai puxar seus cordões cardíacos. Todos estão chamando por carros elétricos menores e, embora a Renault já tenha a Zoe, isto pode ser recebido com muito entusiasmo.

Lucid, uma empresa start-up do Vale do Silício, quer desafiar no espaço premium de carros elétricos, uma das duas marcas de interruptores que querem desafiar o estabelecimento. Reveladas em 2016, as primeiras entregas da Lucid Air começaram no final de 2021.

A questão em torno da indústria será sempre se essas startups conseguirão chegar lá: Tesla obviamente conseguiu, mas foram necessários muitos anos, e altos e baixos, para chegar ao ponto em que se encontra hoje. Ainda assim, um carro com ótima aparência, carregado de tecnologia.

Ok, então este é um pouco trapaceiro porque é outro carro conceito, projetado para nos mostrar como poderiam ser os futuros modelos AMG.

Mas a plataforma onde ele se encontra está em desenvolvimento e será usado para futuros modelos AMG semelhantes a este, então vale a pena vislumbrar este carro conceito e aproveitar sua glória.

Devido ao lançamento no Reino Unido em 2023 - e sendo até agora um lançamento limitado - o Fisker Ocean tem um teto solar para ajudar a recarregar a bateria enquanto está exposto à luz do dia. O Fisker é outra start-up californiana que procura fazer ondas no espaço EV.

Este SUV vai rivalizar com os do espaço premium do SUV elétrico, como o BMW iX3 ou o Audi Q4 e-tron, por exemplo. A questão, naturalmente, é se as pessoas mudarão para uma nova marca ou escolherão algo de um nome familiar.

Já revisamos o Genesis GV60 e é um grande carro elétrico. A razão pela qual o colocamos nesta lista é porque você provavelmente já está familiarizado com o Kia EV6 e o Hyundai Ioniq 5 - mas esta é uma alternativa. É muito parecido (no sentido de que é um grande carro), mas é um pouco diferente e isso pode agradar a alguns.

Como Genesis é uma marca nova para o Reino Unido, vale a pena conferir os outros modelos que ele oferece no estande da Goodwood.

O Rivian é outra empresa que quer entrar com força no espaço EV. Já existe há algum tempo, entusiasmando aqueles nos EUA porque este modelo, o Rivian R1T, foi um dos primeiros pickups elétricos a serem revelados (agora há o Ford Lightning e o Tesla Cybertruck para considerar também).

Como pick-up pode não ter o mesmo apelo fora dos EUA, mas é uma empresa inovadora e este carro sempre atrai uma multidão.

Ok, então isto não é tão exótico como alguns modelos desta lista - mas está atualizando um dos melhores EVs para agraciar as estradas até agora. O Kia e-Niro tem sido extremamente bem sucedido e este modelo de segunda geração parece continuar assim (traremos uma revisão completa em julho).

Portanto, enquanto você está admirando todos esses incríveis carros elétricos, vale a pena dedicar um tempo para experimentar o modelo que você provavelmente vai acabar comprando.

O Solo da Electra Meccanica foi projetado como um carro para os passageiros pendulares, a solução para o problema do congestionamento urbano onde todos estão dirigindo em utilitários esportivos. Ao invés disso, você pode dirigir esta coisa elétrica de três rodas.

Para muitos, esta é a visão do futuro da mobilidade (veja também o Citroën Ami), mas não podemos deixar de pensar que este projeto se parece um pouco demais com algo dos anos 80, mas sem o charme retrô.

Não há falta de carros de corrida na Goodwood durante muitos anos de competição - mas você também encontrará o Mahindra M7Electro em exposição, o carro de Fórmula E da empresa.

Além disso, você também pode ver o M9Electro, que a Mahindra está dizendo ser o carro de corrida mais eficiente do mundo. Este carro de terceira geração estará competindo na série 2023 da Fórmula E.

Escrito por Chris Hall.