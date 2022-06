O governo do Reino Unido define a concessão do Plug-In Car Grant

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Departamento de Transportes anunciou que o esquema de concessão de carros plug-and-in do governo britânico terminou, fechando a pequena concessão que estava disponível para ajudar as pessoas a comprar carros elétricos.

O esquema começou como um subsídio bastante generoso, compensando parte do custo dos veículos elétricos nos primeiros anos. Para aqueles que procuravam comprar a novíssima BMW i3 quando ela foi lançada em 2013, por exemplo, foi uma economia razoável.

Para desgosto dos compradores de EV, os limites e valores da concessão foram lentamente reduzidos ao longo dos anos em que ela funcionou, e ficou claro que ela sempre foi projetada para ser uma concessão temporária.

A mudança precisa ser inserida no contexto do atual mercado automobilístico. Quando o esquema começou, havia poucas opções para carros elétricos e menos opções de carregamento: agora há opções abrangentes para compradores de carros elétricos, uma infra-estrutura crescente, assim como a data que se aproxima de 2030, quando a venda de novos carros de combustão será proibida.

Ainda há um abismo no preço entre os veículos tradicionais de motor de combustão interna (ICE) e os veículos elétricos a bateria, mas durante o último ano, a concessão do Plug-In Car Grant só foi realmente aplicável aos modelos mais baratos, com muitos optando por comprar veículos fora do limite do esquema.

Sua remoção ainda significará um aumento da pressão sobre aqueles que procuram comprar os carros mais acessíveis, que provavelmente serão os mais pressionados para poder pagar um EV e este problema provavelmente permanecerá, dando flutuabilidade ao mercado de carros de usuários muito mais acessíveis para veículos ICE menores.

Mas o governo não está removendo completamente o subsídio, alegando, ao invés disso, estar redirecionando-o, continuando a apoiar as vendas de veículos acessíveis a cadeiras de rodas, táxis, vans e motocicletas.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 14 Junho 2022

O governo do Reino Unido agora também voltará seu foco para impulsionar a cobrança pública, algo que está constantemente sob escrutínio. Com o aumento do número de veículos elétricos nas estradas, a demanda por instalações de recarga está aumentando, especialmente nas raízes arteriais, onde é necessário um investimento real para alimentar os veículos elétricos no futuro.

Escrito por Chris Hall.