Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - DeLorean revelou sua tão esperada reimaginação do carro clássico dos anos 80.

Projetado em colaboração com a Italdesign, o DeLorean Alpha5 é baseado no DMC-12 - o malfadado carro esportivo que se tornou ainda mais famoso na trilogia de filmes Back to the Future.

Ele retém as portas de gullwing e a mesma forma aproximada, mas acrescenta curvas para uma tomada muito moderna do original.

Mais importante ainda, incorpora um trem de tração totalmente elétrico, com alegações de que pode acelerar de 0-60mph em apenas 3,4 segundos, e que o modelo básico pode atingir "mais de 300 milhas" em uma única carga.

Isso é graças a uma bateria de 100 kWh. A velocidade máxima é limitada a 150 mph.

Acredita-se que outras versões também estejam chegando, embora ainda não tenham sido anunciadas e/ou confirmadas.

É interessante que as portas se elevam para ambos os conjuntos de assentos, de modo que os passageiros traseiros possam entrar tanto pela respectiva porta, como pelo motorista e pela frente.

No interior, há poucos ou nenhuns acenos para o original dos anos 80, com um console central muito moderno que apresenta uma unidade de tela sensível ao toque.

Um painel virtual para o motorista é a única outra característica distintiva na frente.

DeLorean afirma que o Alpha5 entrará em plena produção em 2024. Ainda não há notícias sobre preços.

Escrito por Rik Henderson.