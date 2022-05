Stellantis: A nuvem é a chave para futuras experiências em automóveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O smartphone evoluiu para a peça de tecnologia mais pessoal que todos nós agora carregamos: não é mais apenas um telefone, mas um computador altamente conectado que está rodando nossas vidas. Com a ascensão do smartphone, todos nós nos tornamos mais experientes, dependentes da tecnologia e focados na tecnologia.

Para um fabricante de automóveis, isso representa um desafio, de acordo com Ned Curic, diretor de tecnologia da Stellantic. E Curic sabe tudo sobre tecnologia de movimento rápido tendo sido VP da Alexa Automotive na Amazon mais recentemente, mas também tendo em seu currículo pessoas como a Toyota e a Microsoft.

Perguntamos a Curic no Pocket-lint Podcast sobre como a fabricação de um carro poderia acompanhar quando a tecnologia estava se movendo tão rápido fora do carro.

"Não tem sido fácil para os fabricantes de carros", disse Curic, "Na verdade tem sido super, super difícil fazer isso e nenhum fabricante de carros fez um bom trabalho na última década para ... acompanhar todas essas rápidas mudanças".

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS para a estrada Por Britta O'Boyle · 23 Maio 2022

"Mas temos planos com a próxima geração de cabine digital para mudar o jogo sobre isso e executar um plano para mover essa experiência digital para a nuvem".

Assim como temos visto um aumento nas capacidades de nossa tecnologia durante a última década, também temos visto o enorme poder da nuvem.

Ela possibilitou experiências que há 20 anos teriam parecido insondáveis sem um enorme armazenamento local para toda aquela informação e enorme poder para todo aquele processamento, mas possibilitou experiências virtualizadas, onde o computador na nuvem está fazendo todo o trabalho e o dispositivo conectado vê o benefício.

"Podemos mudar essas experiências que as pessoas vivenciam em uma cabine de forma mais rápida, fazê-lo na nuvem e depois espelhar isso dentro do veículo", diz Curic, dizendo que haverá atualizações trimestrais e, em alguns casos, semanais para manter as experiências dentro do carro frescas.

Sendo Stellantis um grupo enorme - Jeep, Fiat, Citroen, Alfa Romeo, Maserati, Vauxhall, Dodge, e mais - nem todas as experiências que estas marcas oferecem serão as mesmas, mas todas elas funcionarão na mesma plataforma digital".

"Uma coisa que ... estamos fazendo agora é esta simplificação radical na plataforma eletrônica e de hardware, e depois na pilha de software também", diz Curic, "e o que construímos em termos de software de cabine digital será idêntico para todas as nossas marcas - o que vai ser diferente são os serviços de conteúdo e aplicação para marcas diferentes".

A base da experiência é a conectividade - tanto para sistemas de carros quanto para experiências em carros para os clientes - sendo a maior conectividade algo que o aumento da velocidade de conexão móvel do carro traz.

Isso é algo que a Qualcomm conhece muito bem, com a parceria da Stellantis com a Qualcomm para impulsionar grande parte da mudança. Isso dá a um fabricante de automóveis uma abordagem mais simples do que a Qualcomm chama de"chassi digital".

"Escolhendo vários fornecedores de hardware ou parceiros, você teria que costurar muitas peças juntas. Com a Qualcomm, sentimos que seria um parceiro sólido, podemos conseguir muito mais", diz Curic.

Portanto, embora você possa pensar que seu carro está bastante bem conectado agora, há muito mais a ser feito nos próximos anos e pelo que Stellantis está dizendo, os carros do futuro deveriam estar melhor posicionados para acompanhar as mudanças tecnológicas.

Você pode ouvir o resto da entrevista - abrangendo veículos autônomos, aprendizagem de máquinas e outras tecnologias - no Pocket-lint Podcast.

Escrito por Chris Hall.