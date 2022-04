Você poderá assistir TV em carros que dirigem sozinhos no Reino Unido - mas ainda não tocou no seu telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Departamento de Transporte delineou mudanças no Código Rodoviário que permitirão aos motoristas observar o conteúdo nas telas do carro quando um carro que dirige por conta própria tiver controle.

As mesmas mudanças não permitirão o uso do celular, devido ao "maior risco que representam para distrair os motoristas, como mostrado na pesquisa".

O anúncio é um aceno para as mudanças nas regras que serão necessárias para que aqueles nas estradas do Reino Unido aproveitem as tecnologias que os futuros carros oferecerão, com uma estrutura legal completa que deverá estar em vigor até 2025.

No entanto, há muito a ser desmarcado aqui. Este não é o sinal verde para começar a observar o Netflix em seu Tesla enquanto usa o piloto automático na auto-estrada - porque a definição do que será um "modo de autocondução" aceitável é muito importante aqui.

Atualmente, nenhum veículo é aprovado para autocondução e os sistemas atuais são vistos como assistência ao motorista, o que significa que você ainda tem que estar no controle do veículo o tempo todo. Enquanto muitos sistemas - do piloto automático Tesla ao ProPilot da Nissan - se oferecerão para assumir toda a condução para você, você ainda tem que ter sua atenção na estrada e suas mãos no volante.

No entanto, há uma dica do que será aceitável: "É provável que a introdução da tecnologia comece com veículos que viajam a velocidades lentas em auto-estradas, como no trânsito congestionado".

Muitos já estarão familiarizados com o cruise control adaptativo que controlará a velocidade de seu veículo e a distância até o carro da frente - com alguns sistemas que suportam a parada completa e o afastamento novamente.

Nessas situações, sob as mudanças propostas, você poderá ser capaz de observar algo para mantê-lo entretido em uma tela no carro. Isso tornará esses longos engarrafamentos de férias mais toleráveis, pelo menos.

O que é interessante aqui é a distinção entre permitir aos motoristas "ver conteúdo que não está relacionado à condução em telas de exibição embutidas" e usar um smartphone. Todos nós sabemos que usar um smartphone é uma distração - e até mesmo tocar um smartphone poderia ver você violar as regras atuais.

Portanto, parece que a diferença aqui é deixar você livre para interagir com o carro, em vez de ter um dispositivo em suas mãos e enviar mensagens para seus amigos. Talvez você possa sentar com as mãos levemente no volante, observando Bridgerton no mostrador no centro enquanto o carro dirige sozinho.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

A grande vantagem aqui é que ainda nada está realmente mudando. Mas o Departamento de Transportes está se preparando para dar aquele próximo passo que pode, em algum momento, permitir que você tire os olhos da estrada.

Escrito por Chris Hall.