Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A DeLorean Motor Company anunciou quando apresentará seu veículo totalmente elétrico.

A empresa, com sede no Texas, não é a mesma montadora que produziu o icônico DMC-12 , mas possui os direitos da marca e fornece peças para carros DeLorean antigos. Há mais de uma década que afirma que está interessada em um DeLorean totalmente elétrico com um alcance de 160 quilômetros. Mas agora parece estar levando as coisas a sério. Começou a divulgar um veículo totalmente elétrico no início deste ano através das redes sociais com o slogan: " O futuro nunca foi prometido ".

Agora, está fornecendo às pessoas uma data de lançamento específica para esse carro: 18 de agosto de 2022.

Vamos esclarecer um pouco as coisas. A próxima geração do DeLorean está entrando em foco em 18 de agosto de 2022. Para mais informações, leia o comunicado de imprensa aqui: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv — DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) 4 de abril de 2022

A DeLorean Motor Company prometeu compartilhar o nome oficial do EV e fornecer mais detalhes sobre o veículo durante o evento. Três dias depois, a empresa disse que exibirá o EV no Concept Lawn em Pebble Beach . A montadora está descrevendo-o como um "carro conceito há muito esperado" que é o culminar de uma "história de mais de 40 anos com a prestigiosa empresa de design Italdesign".

Pouco se sabe sobre o EV neste momento, mas o site do DeLorean apresenta gráficos em silhueta que sugerem que ele apresentará as portas de asa de gaivota do DMC-12.

Escrito por Maggie Tillman.