A Lotus entra corajosamente em um futuro elétrico com o SUV Lotus Eletre

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lotus tirou as capas do Lotus Eletre, seu SUV elétrico que marca um novo capítulo na história da empresa Hethel.

Agora parte do grupo Geely, a Lotus vai lançar mais carros elétricos e entrar em segmentos em que nunca esteve antes. O Eletre faz essa estreia no segmento de SUVs, mantendo as credenciais de desempenho da Lotus.

O novo e impressionante carro é um SUV elétrico de alto desempenho, carregado com uma bateria que oferece mais de 100 kWh, com uma autonomia de 373 milhas. Suportará carregamento de até 350kW.

Com o objetivo de dar ao Eletre o coração de um carro esportivo, ele fará de 0 a 100 km / h em menos de 3 segundos, oferecendo capacidade para quatro. São 600 cv de potência e tração integral.

Não é apenas o primeiro SUV da Lotus, é também o primeiro carro de cinco portas da Lotus.

Com a oportunidade de começar do zero, esta é uma mudança marcante do que vimos da Lotus no passado. A empresa quer manter seus princípios, no entanto, dizendo que o passeio, manuseio e desempenho evoluem de seus carros esportivos.

Drama também não falta: o Eletre é agressivo e esportivo em sua aparência, com opções para rodas de 23 polegadas e freios de cerâmica, câmeras para retrovisores e amarrações de fibra de carbono para manter o peso baixo.

Há também recursos amigáveis ao consumidor que podem deixar aqueles acostumados com a simplicidade dos carros Lotus anteriores. Agora há uma experiência de caminhada que fará um show à medida que você se aproxima do carro, enquanto a grade frontal é feita de pétalas interconectadas, podendo ser fechadas para melhorar a aerodinâmica ou abertas para alimentar o ar para resfriar os motores ou a bateria.

Depois, há o LIDAR implantável. Esses sensores permanecem ocultos, a menos que sejam necessários, mas podem ser implantados para escanear o ambiente ao redor do carro e facilitar a condução autônoma. Juntamente com as outras câmeras do carro, ele pode criar uma imagem completa ao redor do veículo.



Portanto, este não é apenas um SUV de aparência esportiva. Este é um SUV de desempenho carregado de tecnologia e que se estende também ao interior.

Há uma tela OLED de paisagem central de 15,1 polegadas - muito Tesla - e uma tela de motorista reduzida, enquanto a iluminação interior também desempenha seu papel na comunicação com os ocupantes, capaz de refletir o status da carga ou alertar para coisas como chamadas recebidas.

A lâmina de luz no painel também se estende para o lado do passageiro, para que eles também possam interagir com o carro.

Há suporte de voz, uma tela de realidade aumentada heads-up e um sistema de som da marca de áudio de desempenho KEF, com um sistema de 15 alto-falantes de 800 watts como padrão.

Não é apenas a tela central que se parece com a Tesla, mas também oferece experiências como o Tesla's Summon, permitindo que o motorista ligue para o carro de uma vaga de estacionamento por meio do aplicativo do smartphone e dirija até um destino e depois estacione novamente.

A Lotus diz que o sistema foi projetado para ser atualizado, para incluir recursos e desenvolvimentos adicionais no futuro.

Tudo isso é uma grande mudança para a Lotus. De um pequeno fabricante de carros esportivos a uma marca com ambições globais para seus carros elétricos, tudo parece impressionante.

A Lotus diz que o Eletre já está disponível, mas o preço ainda não foi confirmado. As entregas são esperadas no Reino Unido, Europa e China a partir de 2023.

Escrito por Chris Hall.