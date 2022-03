Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito tempo que você não pode segurar e usar um telefone celular enquanto dirige no Reino Unido, para a sua segurança, outros usuários da estrada e pedestres.

No entanto, sendo a lei a fera complexa que é, houve uma brecha que viu alguns casos anulados - em 2019, um motorista recorreu de um caso , depois de registrar um acidente usando seu dispositivo móvel, e venceu por motivos que ele não estava usando explicitamente. isso para comunicação.

Essa brecha agora foi fechada, com 25 de março de 2022 finalmente vendo a lei alterada e tornada mais clara.

Para maior clareza, o site atualizado do governo do Reino Unido afirma: "É ilegal segurar e usar um telefone, navegação por satélite, tablet ou qualquer dispositivo que possa enviar ou receber dados enquanto estiver dirigindo ou andando de motocicleta. Isso significa que você não deve usar um dispositivo em sua mão por qualquer motivo, seja online ou offline.

"A lei ainda se aplica a você se você estiver: parado em semáforos; fazendo fila no trânsito; supervisionando um motorista aprendiz; dirigindo um carro que desliga o motor quando você para de se mover; segurando e usando um dispositivo offline ou em modo de voo ."

A mensagem é clara: você não pode usar seu celular ou dispositivo enquanto dirige. A penalidade é de até 6 pontos e uma multa de £ 200 se quebrar essas regras. Se você for um novo motorista (ou seja, passado dentro de dois anos), você pode perder sua licença.

No entanto, você pode usar um dispositivo viva-voz, para atender uma chamada, por exemplo, mas não pode em nenhum momento segurar esse dispositivo - nem mesmo para aceitar uma chamada.

Se, no entanto, seu dispositivo estiver montado - digamos, a partir de um suporte de pára-brisa ou suporte de painel ou tapete -, você poderá negociar sensatamente com a interface, de maneira semelhante a como faria com um sistema integrado no carro (como quando usando Android Auto ou Apple CarPlay).

Observe, no entanto, que um dispositivo montado "não deve bloquear sua visão da estrada e do tráfego à frente", caso contrário, isso é uma ofensa separada - mesmo se você não estiver usando o dispositivo, isso pode levar a 3 pontos de penalidade.

A lei se aplica se você estiver no controle de um veículo, portanto, se estiver estacionado com segurança, poderá manusear seu dispositivo móvel. Usar um aplicativo para estacionar remotamente um veículo também é bom.

Uma exceção específica foi concedida para o uso de pagamentos móveis, como em um drive-thru: mas a lei estipula que o veículo "não está em movimento".

Se você "precisar ligar para 999 ou 112 em caso de emergência e não for seguro ou impraticável parar", isso também é permitido.

Escusado será dizer realmente: não use seu dispositivo móvel enquanto estiver dirigindo, é contra a lei no Reino Unido com o objetivo de aumentar a segurança para todos.

Escrito por Mike Lowe.