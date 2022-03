Gogoro mostra a primeira bateria EV substituível em estado sólido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gogoro existe há muito tempo, lançando pela primeira vez suas scooters elétricas com baterias substituíveis por assinatura em 2016 .

Deve-se notar que estas são scooters elétricas de estilo ciclomotor de estrada, não as scooters elétricas cada vez mais populares que você vê a cada curva.

O conceito de bateria intercambiável provou ser bastante popular e foi uma maneira inteligente de contornar as limitações de alcance que atormentavam os EVs na época.

Não contente em descansar sobre os louros, a Gogoro vem buscando maneiras de melhorar ainda mais a experiência da scooter elétrica.

A empresa juntou-se à ProLogium Technology para mostrar o que afirma ser a primeira bateria EV de estado sólido trocável do mundo.

O protótipo da bateria cerâmica de lítio é compatível com as scooters atuais da Gogoro, mas deve oferecer uma capacidade muito maior do que as disponíveis atualmente.

As empresas têm como meta uma capacidade de 2,5 kWh, acima dos 1,7 kWh oferecidos atualmente.

Não se trata apenas de capacidade, porém, as baterias de estado sólido também devem ser muito mais seguras do que seus primos baseados em íons de lítio.

O pior pesadelo de todo proprietário de EV é um incêndio na bateria e a natureza menos volátil da tecnologia de estado sólido deve tornar isso muito menos provável.

Embora Gogoro e ProLogium esperem fazer disso uma oferta comercial, as empresas não especificaram um prazo.

A maioria de nós ficará mais empolgada com a perspectiva dessa tecnologia atingir EVs maiores , mas, por enquanto, este é um primeiro passo promissor.

Escrito por Luke Baker.