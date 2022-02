MG provoca um novo carro elétrico, provavelmente chamado de MG4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A MG tem colocado lentamente carros elétricos na estrada, começando com o MG ZS EV - que recentemente teve um facelift - e o MG5 EV, que é uma das únicas propriedades elétricas na estrada.

Sob o novo disfarce da empresa-mãe SAIC Motor na China, a MG revive uma marca britânica com uma forte herança automobilística, mas atualmente é mais conhecida por oferecer valor ao dinheiro.

A MG provocou um novo modelo, que deve ser revelado no quarto trimestre no Reino Unido e que foi projetado "com os consumidores do Reino Unido em mente". Essas declarações geralmente podem ser um pouco confusas, às vezes significando que a suspensão foi ajustada ou que é direcionada ao segmento de carros mais popular nesse mercado.

Um novo veículo 100% elétrico da MG tem sua estreia no Reino Unido no quarto trimestre deste ano. O veículo mede 4.300 mm de comprimento e foi desenvolvido pensando no consumidor do Reino Unido. Dê uma espiada nessa belezura e fique ligado.. https://t.co/ImMlaNDVMf #MGElectricforAll pic.twitter.com/j3sHYN6oS1 — MG Motor UK (@MGmotor) 23 de fevereiro de 2022

Poucos detalhes são revelados, exceto que tem 4.300 mm de comprimento - que é um pouco mais curto que o MG ZS EV existente - mas acredita-se que este modelo será conhecido como MG4 EV.

Como sabemos disso? Porque as palavras "MG4 tease" estão na URL fornecida na provocação do Twitter.

A provocação mostra o que parece ser um hatchback, mas ostenta o que poderia ser um design mais envolvente. Se houve alguma crítica aos atuais modelos MG, é que o design é um pouco carente de talento - talvez o MG4 mude isso.

A barra de luz traseira segue uma tendência de design que se espalha pelos modelos contemporâneos, enquanto o teto panorâmico de vidro parece atrair clientes com seu toque premium.

Quanto às especificidades da propulsão, espera-se que tenha uma configuração semelhante ao MG ZS existente, que oferece uma bateria de 51kWh ou 73kWh, combinada com um motor de 156cv acionando as rodas dianteiras.

Mais serão revelados no final do ano, mas esperamos que apresente uma opção acessível para compradores de EV interessados.

Escrito por Chris Hall.