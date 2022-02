O aplicativo de estacionamento RingGo agora funciona através do Android Auto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo de estacionamento do Reino Unido RingGo agora funciona diretamente através do Android Auto, ajudando você a avaliar mais facilmente o quão ocupados estão vários estacionamentos e onde estacionar quando estiver em apuros.

Isso segue a notícia de que o RingGo adicionou a funcionalidade Apple CarPlay para usuários da Apple no final de 2021, então agora o aplicativo está vinculado aos principais sistemas de terceiros.

A colaboração Android Auto permite que os motoristas “exibam o aplicativo móvel RingGo no painel do carro, tornando o estacionamento mais conveniente para os motoristas”, diz RingGo em seu lançamento oficial.

Existem algumas estipulações técnicas, em que seu dispositivo Android deve estar executando o Marshmallow ou superior em um veículo Android Auto compatível. Visto que o sistema operacional Android do Google está agora na versão 12, quaisquer novos dispositivos adquiridos nos últimos seis anos não terão nenhum problema em atender a esse requisito.

A adição do aplicativo nos painéis digitais dos carros compatíveis faz muito sentido: "Os motoristas agora podem alternar entre o aplicativo de estacionamento RingGo, serviços de navegação, música e mensagens, mais facilmente do que nunca", diz Peter O'Driscoll, Diretor administrativo na RingGo.

À medida que o Código da Estrada evoluiu, agora é ilegal segurar um telefone celular na mão por qualquer motivo enquanto estiver dirigindo no Reino Unido (só é permitido se afixado), portanto, ter um sistema integrado adequado onde os aplicativos sejam exibidos nos sistemas do carro , inclusive via Apple CarPlay ou Android Auto, é certamente a maneira que os criadores de aplicativos e os motoristas devem estar. Segurança e conveniência, tudo em um.

Escrito por Mike Lowe.