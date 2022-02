Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Grande Scott! Um DeLorean totalmente elétrico está em andamento?

Esse parece ser o caso, com base em um Tweet da empresa, completo com um teaser da silhueta do carro (como na foto) junto com a hashtag "#DeloreanEVolved" - o "EV" em maiúsculas é a principal oferta.

Quando se trata de carros clássicos, o DeLorean tem seguidores quase cult, em grande parte devido ao DMC-12 apresentado na série de filmes Back to the Future .

Mas a DMC - que é DeLorean Motor Company (não Disco Mix Club, Devastating Mic Controller, nem Deep and Meaningful Conversation) - não era originalmente uma empresa de automóveis de sucesso, entrando em colapso apenas alguns anos em seu ciclo de produção do início dos anos 80.

No entanto, em 1995, a empresa foi adquirida, com a propriedade intelectual em torno do nome DeLorean Motor Company assegurada. Desde então, ele vem substituindo peças para o pequeno número de veículos DeLorean ainda disponíveis (acredita-se que apenas 9.000 foram construídos; os modelos restantes podem chegar a US $ 20.000-60.000 hoje, dependendo da condição).

No entanto, aqui é onde a história dá uma reviravolta. Nos Estados Unidos, um ato recebeu o selo de aprovação em janeiro de 2021, permitindo que veículos de réplica fossem produzidos em baixo volume. É algo que a DMC - que é baseada em Humble, Texas - está esperando há anos e, potencialmente, pode ser a razão por trás deste DeLorean elétrico.

Nosso pensamento inicial é que o DeLorean não vai reaparecer como um veículo totalmente novo. Não, a menos que seja apoiado por uma empresa automotiva considerável e bem estabelecida, porque é simplesmente uma operação tão cara e complexa devido aos regulamentos atuais. Estamos especulando aqui, mas a Gigafactory de Tesla também está no Texas - agora não seria uma ligação para agitar as línguas e o tipo de colaboração louca que Elon Musk estaria disposto?

No momento, o DMC não está revelando muito, exceto por um vislumbre de silhuetas de portas asa de gaivota de aparência clássica, criando um elenco em forma de V na frente, conforme revelado naquele importante Tweet. Devemos dizer, no entanto, que essas portas não seguem exatamente a mesma forma do carro original, enquanto a silhueta em 'V' para a frente também é um novo ponto de diferença.

Quando veremos mais? Bem, o boato é para este ano - e você pode se inscrever no site oficial do DeLorean.com para mais informações. Esperamos que haja uma data de revelação em 15 de outubro, apenas para manter todos os fãs de Back to the Future ainda mais felizes.

Se todos teremos um vislumbre do passado atualizado ou algo totalmente mais radical, teremos que esperar para ver. Temos certeza de que vai muito mais rápido do que 88 mph ...

Escrito por Mike Lowe.