Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - GM lançou um teaser para um próximo EV . Ele fez uma versão elétrica do caminhão GMC Sierra Denali.

A General Motors ainda não anunciou quando vai revelar a picape movida a bateria, mas provavelmente será após a estreia do Chevrolet Silverado EV na CES 2022 em 5 de janeiro. Nesse ínterim, está dando aos fãs algo para mastigar: uma imagem teaser que mostra o nariz quadrado, completo com iluminação em forma de L e um grande emblema GMC brilhante no topo de uma grade maciça. Ele também lançou um vídeo teaser para destacar os recursos de iluminação.

Não se sabe muito mais neste ponto. A GM disse que funcionará na plataforma de bateria de veículos elétricos Ultium e será montada no Factory Zero da GM em Detroit e Hamtramck, Michigan. Provavelmente não entrará em produção provavelmente até o início de 2023, como o Chevy Silverado EV.

O Sierra é um dos caminhões mais populares da GMC. É também um dos maiores caminhões da montadora. Ele vai competir com outras picapes elétricas chegando ao mercado de EV, como o F-150 Lightning , Tesla Cybertruck e Rivian R1T.

