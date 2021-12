Os carros elétricos ficaram mais caros: a concessão de carros plug-in no Reino Unido é cortada novamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Departamento de Transporte do Reino Unido anunciou que está mudando a estrutura da concessão do carro plug-in (ou esquema de concessão plug-in), reduzindo o limite de qualificação para apenas £ 32.000.

O DfT diz que a mudança foi feita para que o apoio esteja para quem mais precisa, quem compra carros elétricos na faixa de preço mais baixa.

O estímulo para a mudança parece ser o volume crescente de vendas de carros elétricos no ano passado; como vimos no passado, o Departamento de Transportes vê o esquema de subsídios como uma ajuda para aqueles que lutam para comprar um carro elétrico, em vez de um incentivo para comprar eletricidade.

O novo limite significa que você agora tem menos opções se quiser se beneficiar da concessão do plug-in e agora só se aplicará a carros como Mini Electric , Fiat 500e , Vauxhall Corsa e , qualificados para £ 1.500 de desconto no preço.

A taxa mais alta da concessão está sendo preservada para veículos com acesso para cadeira de rodas, mantendo o limite de preço de £ 35.000 e o valor da concessão de £ 2.500.

No Reino Unido, haverá uma proibição da venda de novos veículos de combustão em 2030 e os modelos híbridos serão proibidos até 2035. O corte na concessão de carros plug-in veio como uma surpresa, com muitos esperando que o governo do Reino Unido subsidiar o aumento dos custos na compra de carros elétricos para ajudar a atingir as metas de emissões.

Mas não foi esse o caso: à medida que os carros elétricos se tornaram mais estabelecidos, a concessão foi reduzida progressivamente.

Os carros elétricos ainda custam um pouco se comparados aos rivais de combustão: o Mini Electric, por exemplo, pode custar £ 27.000 (com a concessão de £ 1.500), enquanto o equivalente a gasolina custaria cerca de £ 23.000 (Cooper S). Essa lacuna aumenta à medida que os carros ficam mais caros.

A notícia foi anunciada em 15 de dezembro de 2021 e, no momento da redação, nem todos os fabricantes de automóveis atualizaram seus preços para refletir os novos níveis. Não ficaríamos surpresos se o esquema fosse encerrado em 2022 e transferido para a história.