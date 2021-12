Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A CES está chegando. E, do jeito que as coisas estão, a edição de 2022 da grande feira de produtos eletrônicos de consumo será um evento presencial mais uma vez.

Acontece em Las Vegas de 5 a 8 de janeiro, com conferências de imprensa e palestras começando no dia anterior e, embora haja advertências óbvias devido à pandemia, é relativamente normal.

Mas o que isso significa? Quais são as tendências que você pode esperar no show deste ano? E como ficará o clima para os milhares de participantes deste ano?

Falamos com o presidente do organizador do CES, a Consumer Technology Association, Gary Shapiro para descobrir. Como nosso convidado no episódio 132 do Pocket-lint Podcast , ele se tornou lírico sobre o próximo programa e nos deu uma visão sobre as maiores inovações que deveriam aparecer.

"Espero que seja um evento maravilhoso e alegre, pois voltamos a Las Vegas e colocamos todos juntos que não se reuniram nos últimos dois anos", disse ele. "Temos grupos de todo o mundo, temos grandes marcas e novas categorias, incluindo tecnologia de alimentos, tecnologia espacial e NFTs."

No entanto, uma das maiores tendências deste ano se concentrará em carros e transporte elétrico: "É a nossa maior categoria automotiva na CES. Estamos vendo veículos autônomos, estamos vendo uma rápida mudança para elétricos, e estamos vendo fabricantes de automóveis de primeira viagem de todo o mundo, incluindo um do Vietname.

"As empresas estão exibindo novos tipos de carros, seus carros futurísticos, há todo tipo de coisa."

Ele se encaixa no tema geral da mostra deste ano: inovação. Isso e um futuro mais verde.

"Parte da inovação é garantir que você não apenas tenha inovação, mas que seja verde. Vemos muito disso na CES, o foco na inovação verde e no que as empresas estão fazendo. Quer dizer, um dos grandes itens de discussão na CES vai ser a mudança para o carro elétrico para fugir desses carros que são baseados no uso de combustível fóssil ", explicou Shapiro.

E o que dizer do resto do programa agora e no futuro, o que mais devemos esperar ver como visitante ou observador online?

“O que é empolgante para muitas pessoas sobre a CES é a descoberta de novos usos da tecnologia, que existem e podem fazer uma diferença fundamental”, acrescentou.

"Não acho que em minha vida chegaremos à versão de teletransporte de Jornada nas Estrelas e coisas que alguém como eu, que voa muito, gostaria de ter. Mas acho que o que estamos vendo, seja comida tecnologia, ou transporte, ou educação, ou água limpa, saúde limpa, menos uso de energia, acho que vemos tantas soluções lá. É por isso que temos o show ”.

Você pode ouvir a entrevista completa com o presidente do CTA, Gary Shapiro, no episódio 132 do Podcast Pocket-lint, disponível agora.