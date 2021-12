Hennessey Project Deep Space é um hipercarro elétrico maluco de 6 rodas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hennessey começou literalmente com uma folha de papel em branco ao criar o conceito do Projeto Deep Space.

Preocupado com o desempenho em carros elétricos, por causa do peso, Hennessey tomou uma direção diferente querendo fazer algo totalmente diferente.

Claro, embora a velocidade absoluta não seja o objetivo - o Venom F5 está lá para isso - John Hennessey diz que o Project Deep Space ainda pode resultar no carro de quatro lugares com a aceleração mais rápida do mundo. Não de 0-60 mph, mas de 0-200 mph.

Isso se deve em grande parte ao fato de que este iate terrestre tem seis rodas e seis motores e, com cerca de 7 metros de comprimento, há espaço para uma enorme bateria dentro do corpo aerodinâmico do veículo. Aumentar as rodas significa mais tração.

Os assentos não são arranjados de forma convencional, em vez disso, assentados em um layout de diamante, de modo que o motorista fica na frente e no centro, flanqueado por dois assentos de passageiros, com o quarto assento atrás.

Em vez de este ser o assento bem atrás no qual você empurrará seu filho barulhento, Hennessey está pegando dicas de viagens aéreas privadas e tornando-o um assento VVIP - o assento definitivo para viagens de primeira classe.

Isso sublinha muito sobre o que é o Projeto Deep Space. É menos sobre desempenho de tirar o fôlego e mais sobre luxo incomparável, com espaço para quatro passageiros e toda a sua bagagem.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS para a estrada Por Britta O'Boyle · 1 Dezembro 2021

As especificações do conceito não foram reveladas, mas Hennessey foi mais longe ao dizer que eles vão construir 105 modelos do Project Deep Space e custarão a partir de $ 3 milhões cada. Ah, e também terá a maior porta em forma de asa de gaivota em um carro.

Você terá que esperar até 2026 antes do início da produção, mas como Hennessey descreve, essa abordagem radical ao design só funciona por causa da eletrificação. Tornar este carro um modelo de combustão simplesmente não seria possível.