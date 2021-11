Entrevista com Charley Boorman: "A ansiedade de alcance do EV não é nova"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para a última série de Long Way Up na Apple TV + , Charley Boorman e Ewan McGregor optaram por empreender sua jornada mais exaustiva em Harley-Davidsons totalmente elétricos. Isso representou um certo desafio, considerando que uma infraestrutura de carregamento rápido está quase ausente na América do Sul e Central.

No entanto, eles aprenderam muito sobre o futuro do transporte elétrico durante as viagens e que muitas vezes as maiores barreiras estão na mente. Falando ao Pocket-lint Podcast , Boorman explicou que a ansiedade da distância é apenas uma coisa nova e algo que todos nós superamos no passado: "As pessoas têm medo da mudança, certo? Quando íamos do cavalo e da carroça para o movido a gasolina carro, as pessoas ficavam absolutamente apavoradas de que você saísse de casa com o tanque cheio, dirigisse para qualquer cidade e não tivesse certeza se seria capaz de comprar combustível naquela cidade. E, o único lugar que você poderia comprar o combustível estava em uma farmácia - se eles o tivessem. Portanto, essa ansiedade de alcance não é algo novo ", explicou ele.

No início, o Boorman e McGregor tinham preocupações semelhantes: "Tínhamos o mesmo medo. Quer dizer, Ewan e eu estávamos nessas bicicletas que foram construídas basicamente para nós. Elas eram únicas. E, no dia em que saímos, percebemos que nunca havíamos realmente carregado as bicicletas de maneira adequada antes. Então, estávamos saindo para atravessar a América do Sul e, você sabe, 13 países e 30.000 milhas. "

Ao contrário do início da era do petróleo, no entanto, a eletricidade é mais prevalente: "A maior parte do mundo tem algum tipo de eletricidade. E, portanto, não é tão difícil conseguir uma carga. Quando estávamos na Patagônia e em lugares remotos extremos. ficou difícil. Mas não havia uma pessoa que dissesse: Oh, não, você não pode cobrar aqui. As pessoas ficaram absolutamente encantadas ", acrescentou.

Quanto aos planos de EV futuros, Boorman acredita que este é o início de um cenário de carregamento rápido: "A aceleração do que vamos conseguir nos próximos três ou quatro anos vai ser maluca", disse ele.

Você pode ouvir muito mais sobre nossa entrevista com Charley Boorman, além de comentários adicionais sobre um futuro eletrizado do chefe de marketing da GoWithFlow, Tomas Edwards, no episódio 131 do Podcast Pocket-lint disponível a partir de sexta-feira, 26 de novembro de 2021.