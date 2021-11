As futuras construções residenciais no Reino Unido devem incluir um ponto de carregamento de EV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todas as novas casas e empresas construídas na Inglaterra a partir do próximo ano exigirão um ponto de carregamento de EV.

O governo do Reino Unido planeja tornar isso um requisito obrigatório para novas construções, o que espera melhorar a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos consideravelmente em um período de tempo relativamente curto: "Exigiremos que novas casas e edifícios tenham pontos de carregamento de VE - com outros 145.000 pontos de carregamento a serem instalados graças a esses regulamentos ", disse o primeiro-ministro, Boris Johnson, em um discurso na conferência anual do CBI na segunda-feira, 22 de novembro.

Ele também revelou que o governo introduzirá maneiras mais simples de pagar pelo carregamento de veículos em todos os novos pontos de carregamento rápido e rápido, inclusive sem contato.

Claro, ele também mudou um pouco do roteiro escrito durante a apresentação: "[Veículos elétricos] podem não borbulhar como pombos chupando", disse ele (conforme relatado pela BBC ). "E eles podem não ter aquele vrrrom vrrrom raaah raaah de que você gosta. Mas eles têm tanto torque que apagam as luzes mais rápido do que uma Ferrari."

O CBI é uma organização empresarial cuja conferência anual reúne líderes empresariais de todo o Reino Unido. Johnson também destacou novos financiamentos e acordos que seu governo está fazendo na "revolução industrial verde" no país. Isso inclui grandes investimentos em novos esquemas para transformar a energia eólica em hidrogênio.