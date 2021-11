Genesis revela o Electrified GV70, seu novo SUV elétrico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Genesis vive uma fase de expansão, alcançando novos mercados e entrando no segmento elétrico. O lançamento do Electrified GV70 coloca a energia da bateria no grande SUV da empresa.

O GV70 já está amplamente disponível, mas apresentado no Auto Guangzhou 2021, o modelo pretende ser uma alternativa de luxo para quem deseja um SUV elétrico .

Existem alterações no exterior - tornando a grelha dianteira sólida e incorporando uma tomada de carregamento - enquanto a traseira do carro tem um pára-choques modificado agora não há necessidade de tubos de escape.

No interior, o túnel central também foi rebaixado para aumentar a sensação de espaço e sublinhar o fato de que não há transmissão embaixo do carro aqui.

O Electrified GV70 virá apenas com tração nas quatro rodas, com uma potência total de 360kW (no modo Boost), que também possui um tempo de 0-62 mph de 4,5 segundos.

O intervalo fornecido é de 500 km com base nos padrões de teste coreanos, embora o intervalo por carga seja fornecido como 400 km - ou 250 milhas.

O carregamento é suportado em até 350 kWh, o que vimos em outros carros da Hyundai e Kia recentemente.

Para manter o luxo e tranquilidade do interior, há um sistema de cancelamento de ruído ativo para reduzir o ruído vindo da estrada para a cabine.

Há muitas outras tecnologias, incluindo um sistema que gerencia quais eixos de motor e de transmissão estão em uso, de modo que você não está bombeando energia por todas as rodas se não precisar, embora também haja um Modo e-Terrain para certifique-se de ter tração em todas as situações.

Não se sabe exatamente quando o GV70 Eletrificado fará o seu caminho em nossas estradas, mas esperamos que seja em algum momento em 2022.