Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A parceira do iPhone, Foxconn, puxou a cortina de três protótipos de veículos elétricos , um passo que reforça suas credenciais como um jogador potencial no discreto Projeto Titan da Apple.

O trio, que compreende um SUV, um sedã e um ônibus comercial, viverá sob a marca Foxtron - a joint venture entre a Foxconn e a montadora taiwanesa Yulon Motor.

No entanto, eles não estarão disponíveis para compra ainda. O sedã será vendido para uma montadora não especificada fora de Taiwan nos próximos anos, enquanto o modelo SUV chegará ao mercado em 2023 sob uma das marcas de Yulon.

Por enquanto, essas são peças de declaração que mostram o que o empreendimento é capaz no mercado de EV.

Com a Foxconn sendo a maior montadora do iPhone da Apple, no entanto, é possível que esse impulso na indústria automobilística possa ajudá-la a se tornar uma parte importante se a Apple continuar a buscar seu trabalho no campo.

Não é o único movimento que ele fez este ano, também. Em fevereiro, foi relatado que a Foxconn ajudaria a construir EVs para Fisker - possivelmente nos EUA - e, no final de setembro, a empresa desembolsou US $ 230 milhões para uma fábrica de automóveis em Ohio da Lordstown Motors.

"Não somos mais o novo garoto na cidade. Gradualmente construímos uma cadeia de suprimentos de EV e exibimos nosso hardware EV", disse Young Liu, presidente da Hon Hai Precision Industry da Foxconn, ao revelar os três veículos em Tapei.

Liu também observou que a empresa tem como objetivo transformar seu negócio de EV em NT $ 1 trilhão ($ 35,78 bilhões) até 2026, embora qualquer acordo potencial com a Apple esteja provavelmente tão distante no futuro.

Embora o projeto do carro da empresa de Cupertino continue sendo um dos avanços mais esperados na indústria, muito pouca informação é realmente reconhecida como precisa.

Esta revelação da Foxconn, e seu avanço contínuo no mercado de EV, é tornada mais interessante por causa de seus laços com a Apple em outras áreas, mas isso é tudo por agora. Por algo mais concreto do que links tênues como esse, provavelmente vamos esperar mais alguns anos, pelo menos.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você