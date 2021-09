Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Salão de Mobilidade IAA mudou para casa em 2021, agora apresentado em Munique, Alemanha, onde vários futuros veículos elétricos (EVs) e carros-conceito foram revelados no show.

Isso mesmo: um evento real em pessoa com carros reais para olhar no chão da exposição. Bem, andares plurais - o show está espalhado por Munique, com muitos fabricantes ainda optando por revelações digitais em vez de priorizar apresentações in-the-metal primeiro.

IAA 2021 pode não ter sido uma vitrine tão grande quanto alguns anos atrás em Frankfurt, mas como nossa lista de best-of abaixo revela, os fabricantes automotivos estão se empenhando na normalidade dos EVs, enquanto se aventuram em alguns conceitos mais avançados também.

Conceito BMW i Vision Circular

O seu nome Circular é mais do que uma referência à mensagem deste carro: economia circular. Aparentemente, 100 por cento de seus materiais são de fontes recicladas.

Olhando para você, você pode pensar neste conceito i Vision como uma espécie de versão reinventada do BMW i3. O Circular é maior do que aquele agora descontinuado EV, é claro, com uma configuração de quatro lugares.

Esta visão de um futuro totalmente elétrico está prevista para o ano de 2040, aparentemente, então não há chance de ver isso nas estradas tão cedo.

Conceito Polestar Precept

O conceito de Preceito da Polestar deveria aparecer em Genebra 2020, mas depois que o show foi cancelado, ele só foi exibido algumas vezes.

No IAA - no estande da Polestar no centro de Munique, longe dos corredores Messe que ficam a leste da cidade - o carro é um lugar de destaque.

Embora seja um conceito, este é um vislumbre da visão de futuro da Polestar: high-end, elegante, totalmente elétrico, com sustentabilidade em mente, é o tipo de carro que dará ao Audi e-tron GT uma corrida por seu dinheiro em o futuro.

Conceito Inteligente 1

O Smart realmente apertou o botão de reset com seu Concept # 1 - uma visão muito maior e mais brilhante de seus carros citadinos típicos anteriores - o que não é nenhuma surpresa, já que agora é propriedade da Geely, com a Mercedes continuando a ser responsável pelo design.

Os fundamentos do Smart são os do Merc EQA, mas sua estética visual é tudo menos a mesma: o interior, gotejando ouro rosa em quase todos os detalhes, é certamente projetado para agarrar você.

É um repensar impressionante para a marca: e provavelmente necessário, dado como suas vendas internacionais caíram nos últimos anos.

Uma versão road-worth (com vários ajustes, sem dúvida) é esperada para chegar a partir de 2023, no entanto, por isso não é totalmente Concept como o nome sugere.

Conceito Audi Grandsphere

Audi continua a desenvolver sua linguagem de design completamente diferente de qualquer um de seus rivais alemães, com uma evolução de estilo mais sutil do que os gostos da BMW.

O conceito Audi Grandsphere - que é efetivamente uma provocação de um futuro A8 totalmente elétrico - é um sedã de luxo com muito espaço interno. Ideal para transportar clientes sofisticados.

Ousamos dizer, há um ar de Aston Martin sobre o conceito da Grandsphere. Qual é o maior dos elogios, realmente.

Espere os próximos anos para mostrar a evolução deste conceito em um A8 totalmente cantor e dançando. Talvez para 2025? Embora nada esteja definido em pedra ainda.

Conceito Mercedes EQG

Um dos nossos favoritos do show, o EQG pega a clássica perua Classe G e entrega-a em um estilo totalmente elétrico. É um carro-conceito, mas apenas por um fio - como esperamos que o EQG de produção final seja muito semelhante.

Visualmente falando, o eletrificado G-Class mantém a aparência alta e robusta, mas sem um motor de combustão sob o capô, sua dianteira é mais delicada - a grade iluminada e os faróis redondos como robôs formam uma figura distinta.

Renault Megane E-Tech

Se há um carro do show para representar a homogeneização dos EVs, é o Megane E-Tech.

O sistema totalmente elétrico da Renault escolhe a dedo tudo de bom e bom do mundo dos carros EV agora: há um estilo de SUV e tecnologia a bordo que, com o Google integrado, é muito semelhante ao que você encontrará em um Polestar 2.

Não é especialmente para viagens de longa distância, porém, com opções de pacote de bateria de 40kWh ou 60kWh entregando 186 milhas e 292 milhas respectivamente (valores WLTP).

Ideal como veículo urbano ou de transporte regional, porém, e com probabilidade de preços competitivos (TBC), essa pode ser uma opção popular quando estiver à venda em 2022.

VW ID.5 GTX

A pintura do arco-íris existe para semi disfarçar a verdadeira forma do ID5 - embora uma rápida olhada ao redor revele uma linha do teto caída, dando a este modelo totalmente elétrico uma postura mais esportiva do que o atual ID4 - no que a Volkswagen chama de "SUV Coupe".

O ID5 será o EV mais focado no desempenho na linha de ID, e embora nenhuma especificação final tenha sido revelada ainda, ele é considerado bom para mais de 300 milhas de alcance. Parece que uma combinação desejável de desempenho e praticidade está nas cartas aqui.

Mercedes EQE

A primeira revelação do EQE mostra o Classe E totalmente elétrico, que fica abaixo do EQS na faixa de Merc - oferecendo um sedã ligeiramente mais curto, compacto e elegante.

Há muitos detalhes sobre este também, já que sua data de produção em meados de 2022 o verá na estrada em 2023.

Ele virá com uma bateria de 91 kWhr e motor montado na parte traseira de 215 kW, entregando 288 bhp - considerado bom para 410 milhas (número WLTP). Haverá também uma versão com tração nas quatro rodas 4Matic.

Conceito Cupra UrbanRebel

Este pequeno piloto selvagem é a visão de uma eclusa totalmente elétrica. Assentos de corrida e cintos de segurança no reboque, rodas estranhas e um estilo de aparência aggy que é diferente de tudo que já vimos em qualquer EV anterior.

Com o futuro acelerando em direção à eletricidade, este se encaixa em uma lacuna para a qual nenhum outro ainda olhou. É rápido, também, com um tempo de 0-62 mph de 3,2 segundos de seu motor capaz de 335bhp.

Apenas um conceito nesta fase, o UrbanRebel é uma prévia para um carro de produção que está programado para as estradas em 2025.

Mini Vision Urbanaut

Os bloqueios em 2020 impediram que o conceito de Visão Urbanaut do Mini fosse totalmente exibido quando foi anunciado em novembro passado.

IAA 2021 foi a plataforma perfeita para deslizar o conceito de salão de direção da era espacial - é como o chamamos à primeira vista - no palco da BMW, colocado fora do alcance, mas exibindo o conceito de apartamento sem motorista de uma forma mais verossímil caminho.

É certamente uma mudança de ritmo para os carros tipo go-kart típicos do Mini, mas um pouco refrescante de diversão, no entanto.

BMW iX5 Hydrogen

O detalhe crítico aqui é a parte Hidrogênio do nome do iX5. Este é um FCEV - sendo um veículo elétrico com célula de combustível - que nunca verá um plugue como um EV propriamente dito, pois em vez disso usa combustível de hidrogênio.

O hidrogênio é apoiado por vários fabricantes - o Mirai de segunda geração da Toyota foi colocado à venda no Reino Unido no início deste ano, por exemplo - mas a infraestrutura é restritiva no momento.

Dito isso, com algum investimento, pensamos que os FCEVs são uma solução mais lógica do que os EVs plug-in. Portanto, é ótimo ver que a BMW continua apoiando essa opção.

Hyundai Robotaxi

Sim, é um Ioniq 5. Exceto, não é: diga olá ao Robotaxi da Hyundai, um veículo autônomo de nível quatro projetado para não ter motorista.

Hyundai diz que está celebrando suas aspirações sem motorista "exibindo nosso conjunto de sensores de forma proeminente" - como você pode ver pela luz azul no topo do carro, e vários sensores destacados e salientes nas laterais e traseiras.

Diversas legislações significarão que o Robotaxi pode não estar em muitas estradas tão cedo quanto a Hyundai deseja, mas como mais um impulso em direção a um futuro automatizado, é divertido ver a abordagem de outro fabricante de automóveis no mercado.

Protótipo Renault 5 EV

Ok, então não é nova novo, mas como não poderíamos incluir o protótipo EV Renault 5 neste round-up? Tem um visual que fará qualquer pessoa de 30 anos ficar nostálgica e tonta.

Suspeitamos que também será um grande sucesso: você só precisa olhar para os rivais, como o Honda e, para ver que há uma valorização cada vez maior por veículos elétricos urbanos com grande foco em estilo e tecnologia distintos.

Achamos que é uma super adaptação de um look clássico, atualizado de uma forma muito refrescante mesmo.

Mercedes EQB

O EQB pode não ter o visual do conceito EQG - como mostrado mais acima na página - mas a Mercedes mostrou que estava no IAA 2021 para ganhar em termos de volume absoluto: nenhuma outra empresa exibiu tantos novos EVs puros.

O EQB é um SUV compacto que pode até equipar com uma terceira fila de bancos, ideal para famílias aspirantes que procuram a opção totalmente elétrica e amplo espaço (embora a terceira fila não seja especialmente espaçosa!).

Ele será lançado inicialmente com uma bateria de 67 kWhr, então não é a mais espaçosa que existe, mas uma versão de longo alcance está prevista para o futuro se longas viagens (e uma carteira mais profunda) forem uma necessidade.

Volkswagen ID Life

Deixamos esta para o final porque, bem, a Volkswagen decidiu fechar seu estande no Messe na terça-feira e, portanto, nossa fotografia distante e obscurecida por uma corda não é a mais reveladora.

Dito isso, o VW ID Life, como é atualmente chamado nesta forma de conceito, é um carro realmente importante para a marca alemã: ele se transformará no ID2 (ou talvez ID1) na gama totalmente elétrica no futuro, atuando como o crossover de SUV menor que sustenta as opções maiores de ID3, ID4 e ID5 de entrada.

A estatura menor e (improvável que chegue à linha de produção) os faróis digitais dão uma sensação real de distinção, embora, como algo totalmente separado do design de telhado mais "inclinado" que você verá na gama ID.

Quão diferente será o lançamento previsto para 2025, no entanto, teremos que esperar para ver ...