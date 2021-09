Cupra UrbanRebel Concept dá vibrações de corrida de rua para o futuro carro elétrico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cupra revelou um novo carro-conceito, o UrbanRebel. É um carro elétrico puro, com este conceito dito para dar “uma ideia da futura linguagem de design do veículo elétrico urbano”.

Cupra já tem um carro elétrico nas asas, o Cupra Born , que é a versão do Seat el-Born com a marca Cupra.

Você pode ver um pouco do Born in the UrbanRebel, o que não é surpreendente, porque Cupra diz que este modelo é baseado na plataforma VW MEB, como muitos carros provavelmente serão nos próximos anos.

É improvável que o último carro de estrada tenha esse tipo de vibração Velozes e Furiosos , mas o objetivo de Cupra aqui é gerar um pouco de entusiasmo em torno da ideia de uma comporta elétrica.

Todos nós sabemos que os carros elétricos podem oferecer um ritmo alucinante - com Cupra aqui dizendo que o UrbanRebel oferece 250kW de potência contínua e 320kW de pico, que fornecerá o tempo 0-62mph de 3,2 segundos.

Em termos de hot hatch, isso é realmente quente; se Cupra fosse vender um modelo que proporcionasse esse tipo de despejo de energia em nome da velocidade, isso realmente abalaria as coisas.

Cupra diz que vai lançar seu veículo elétrico urbano em 2025 e parte de nós espera que parte desse conceito sobreviva - mas você não pode ter esse tipo de estilo, sem oferecer uma velocidade ridícula também.

Estamos indo rapidamente em direção a um lugar onde há qualquer número de modelos com especificações semelhantes com desempenho semelhante (tanto no grupo VW quanto no grupo Stellantis) e adoraríamos ver Cupra desempenhar seu papel de perturbador.

Aqui está a esperança.