A Lotus tem planos para quatro carros elétricos nos próximos 5 anos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lotus não é uma marca conhecida por lançar muitos modelos diferentes, mas isso deve mudar com uma nova estratégia de carro elétrico , anunciada junto com a cerimônia de inauguração da nova sede da Lotus Technology em Wuhan, China.

A Tecnologia da Lotus se concentrará em baterias, motores elétricos e todas as outras coisas necessárias para alimentar um carro elétrico - junto com os sistemas que irão controlá-lo, fornecer soluções de direção inteligentes e muito mais.

A linha proposta de carros elétricos da Lotus pode fazer os fãs hesitarem, já que a lista inclui dois SUVs e um cupê de quatro portas, antes de chegar ao carro esportivo elétrico que pode ser mais tipicamente associado à marca.

O Type 132 a ser anunciado em 2022 será um SUV do segmento E (então isso vai ser grande) e será acompanhado em 2023 pelo cupê de quatro portas do segmento E Tipo 133, que suspeitamos estar na mesma plataforma.

O SUV do segmento Tipo 134 D trará as coisas para um SUV menor em 2025, provavelmente um mercado de maior massa para a Europa - mas suspeitamos que o foco está no segmento E para atrair a China, um mercado que gosta de modelos maiores.

Finalmente, há o Type 135 que deve ser lançado em 2026 e será um carro esportivo totalmente elétrico. Este é separado do Evija e espera-se que seja mais parecido com o Elise / Exige / Evora que aqueles no Reino Unido normalmente associam com a Lotus.

Pouco mais foi dito, mas baterias de 92-120 kWh serão usadas, que são bem grandes, sugerindo que a Lotus será capaz de fornecer desempenho, mas a um preço premium. É sugerido que um tempo de 0-62 mph de menos de 3 segundos será alcançável.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 1 Setembro 2021

"Transformar a Lotus de uma empresa de carros esportivos do Reino Unido em uma empresa de carros de desempenho verdadeiramente global sempre foi o cerne da Vision80. O lançamento da Tecnologia Lotus é um marco importante no caminho para tornar isso uma realidade, ao mesmo tempo que segue os princípios inabaláveis da Lotus de puro desempenho, eficiência, sucesso no automobilismo e, acima de tudo, ser Para os Pilotos ", disse Matt Windle, diretor administrativo da Lotus Cars.