Genesis GV60 leva crossovers elétricos para o reino do luxo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Genesis anunciou seu primeiro carro elétrico baseado em uma plataforma elétrica dedicada. O resultado é o GV60, um veículo do tipo crossover.

A aparência não será uma surpresa, considerando que a Hyundai recentemente exibiu o Ioniq 5 e o Kia o EV6 , com todos esses veículos baseados na mesma plataforma.

O Genesis aplicou um estilo único, portanto, embora a forma desses carros seja semelhante - estilo crossover, parecendo um hatchback bombeado - há o suficiente para diferenciá-los.

Alguns recursos são compartilhados, como o capô em concha, que ajuda a dar uma aparência mais uniforme com menos linhas do corpo na frente.

Genesis desenvolveu um visual esportivo para o GV60, com um spoiler traseiro na borda de fuga, enquanto há maçanetas pop-out para um acabamento futurista e sem costura.

Sentado na plataforma E-GMP, uma das vantagens desse estilo de carroceria é o amplo espaço interno. Graças a um piso plano e sem necessidade de qualquer tipo de túnel de transmissão no interior, os passageiros podem esperar ter bastante espaço considerando o tamanho geral do exterior.

Genesis fala em ter elementos internos como o console central que parecem flutuar, enquanto há muitos adornos de luxo no interior para dar uma carona a este carro.

Uma característica central é a esfera de cristal. Ele não foi projetado apenas para fornecer a você algo mais interessante do que um mostrador de plástico, mas também pode contribuir para o sistema de iluminação ambiente, enquanto funciona como seletor de direção.

Existem algumas semelhanças com o Hyundai Ioniq 5 no interior e isso não é ruim - o Ioniq 5 é um carro elétrico refrescante e empolgante e para aqueles que procuram algo um pouco mais luxuoso do Genesis, o GV60 é o ideal.

O Genesis não revelou nada sobre o poder por trás do GV60, mas suspeitamos que irá refletir de perto aquele oferecido pela Hyundai e Kia em outros lugares.

É provável que inclua uma bateria de 73 kWh, com opções de motor único de 217 CV e motor duplo de 305 CV e carregamento de até 350 kW. Esperaríamos mais de 300 milhas de alcance, mas Genesis irá confirmar todos os detalhes em um futuro próximo.

As entregas são esperadas no mercado dos EUA em 2022.