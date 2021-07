Novo carro F1 2022 revelado, deve ajudar a criar corridas mais próximas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As corridas de Fórmula 1 foram acusadas de favorecer as equipes com maiores bolsões no passado, com regulamentos e regras que permitiam um punhado de deixar para trás graças aos melhores carros e tecnologia,

No entanto, isso deve mudar a partir da temporada de 2022. Novos regulamentos foram elaborados para nivelar o campo de jogo, por assim dizer.

As equipes terão que aderir a diretrizes mais rígidas quando se trata de seus carros F1 2022 e além. E, para nos dar uma ideia de como serão os novos veículos, a equipe interna de Motorsports da F1 e a FIA desenvolveram um protótipo.

Revelado na quinta-feira antes do Grande Prêmio da Inglaterra, o carro passou por alguns ajustes para deixar todas as equipes mais equilibradas.

Há menos perda de força descendente ao seguir um rival e a uma distância de 10 e 20 metros atrás. Há asas de roda pela primeira vez e um retorno para tampas de roda - que não são implementadas há mais de uma década.

As próprias rodas são maiores - com 18 polegadas - e têm um perfil mais baixo. Enquanto o nariz frontal e asa são redesenhados para ajudar a downforce acima mencionada.

A asa traseira também foi reformulada, com um design mais arredondado desenvolvido para evitar que "ar sujo" seja deixado no rastro do carro.

Aqui estão mais alguns olhares para o novo maquinário de 2022



As regulamentações da F1 estão definidas para uma mudança no início de 2022, com este novo carro com o objetivo de tornar as corridas mais próximas do que nunca # F1 # F12022 pic.twitter.com/0FSMPSvzPN - Fórmula 1 (@ F1) 15 de julho de 2021

E, enquanto o carro de F1 2022 usará a mesma unidade de energia híbrida que as variantes de 2021, uma nova regulamentação sobre combustível sustentável significa que os carros terão que funcionar com combustível com 10 por cento de bio-componentes.

Claro, a pintura é puramente para mostrar e vai mudar dependendo da equipe, mas mal podemos esperar para ver o (s) novo (s) carro (s) em ação.

