Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante um evento detalhando sua estratégia EV, Stellantis, a empresa-mãe da Dodge, anunciou que a Dodge fará um muscle car elétrico em 2024.

Você pode ter perdido o anúncio, no entanto, já que o CEO da Dodge, Tim Kuniskis, liderou a notícia ao proclamar que sua empresa automobilística "não venderá carros elétricos". Em vez disso, disse ele, a Dodge fará o "American eMuscle". Depois disso, ele disse que o próximo EV da Dodge "destruirá as ruas, não o planeta". Apesar dessa revelação um tanto confusa, o CEO admitiu que seus engenheiros estão "atingindo um limite prático do que podemos extrair da inovação da combustão interna".

"O desempenho nos fez fazer isso", explicou o CEO durante a apresentação do veículo elétrico em 8 de julho de 2021. Kuniskis disse que os engenheiros da Dodge sabem que "os motores elétricos podem nos dar mais". Ele acrescentou: "E se sabemos de uma tecnologia que pode dar uma vantagem aos nossos clientes, temos a obrigação de abraçá-la".

Quanto ao muscle car totalmente elétrico da Dodge, que chegará em dois anos, o breve conceito que a Dodge lançou lembra muito o Charger de 1969.

Uma apresentação anterior do Stellantis EV Day 2021 observou que a Dodge planeja basear seu EV em sua nova plataforma STLA Large que será lançada em 2024. Ela permitirá que seus carros vão de 0 a 60 em apenas dois segundos. Além disso, ele apresenta uma saída de potência máxima de 886 cavalos e um alcance máximo de até 500 milhas.