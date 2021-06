Veja o primeiro carro de corrida voador do mundo em ação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Alauda Aeronautics voou com seu carro de corrida voador elétrico Alauda Mk3 pela primeira vez.

Pilotados remotamente, os voos de veículos em escala real ocorreram no sul da Austrália sob observação da Autoridade de Segurança da Aviação Civil (CASA) do país. Sua conclusão bem-sucedida significa que as corridas de velocidade estão um passo mais perto.

O objetivo final é criar uma série completa de corridas de carros voadores sob a marca Airspeeder.

O Airspeeder realizará suas primeiras corridas do Grande Prêmio da Série EXA em três locais internacionais a serem revelados ainda este ano, com pilotos provenientes da aviação, automobilismo e eSports. Eles competirão remotamente com embarcações eVTOL em percursos predeterminados.

"EXA cumpre a promessa de um futuro mostrado pela primeira vez na ficção científica. Estamos orgulhosos de apresentar um esporte que redefine o que humanos e máquinas podem alcançar juntos", disse o fundador da Alauda Aeronautics and Airspeeder, Matthew Pearson.

"Esses primeiros voos históricos são apenas o começo e estamos todos animados para iniciar um novo capítulo importante no rico legado do motorpsort."

Os pilotos sentam-se em um simulador enquanto controlam sua nave. Cada veículo inscrito (até quatro) será idêntico em forma e especificações, com o percurso mapeado eletronicamente. Serão necessários pit stops rápidos para remover e substituir as baterias. Isso agora é possível em 20 segundos.

Cada Alauda Mk3 participante terá um "avatar" robótico dentro da nave para representar uma estrutura humana. Isso fornecerá aos engenheiros dados sobre os efeitos de curvas rápidas, aceleração e desaceleração, já que, no futuro, está previsto que haverá corridas totalmente tripuladas.

Uma nave Airspeeder é capaz de uma aceleração de 0-62 mph em apenas 2,8 segundos. Ele fornece 320kW com potência máxima e pode subir até 500 metros.

As corridas do Airspeeder estão planejadas para ocorrer em todo o mundo até 2022.

Escrito por Rik Henderson.