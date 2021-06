O maior problema dos carros elétricos não é a falta de alcance: é o mapeamento de localização do carregador de má qualidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O número de carros elétricos na estrada está aumentando visivelmente, com mais modelos em oferta com mais faixas de preço. Vimos um movimento em direção às vendas de carros elétricos no Reino Unido e alguns grandes anúncios de redes de recarga sobre a expansão de estações de recarga também.

Ambas as coisas andam de mãos dadas: para suportar o aumento de carros na estrada, você precisará de mais lugares para carregá-los . Como um EV precisará de cerca de 30 minutos nos carregadores mais rápidos para obter qualquer tipo de alcance nas baterias, ser capaz de encontrar essas estações de carregamento é uma grande parte da experiência do EV.

Muitos carros elétricos estão falhando no princípio mais básico: encontrar lugares para carregar.

Quase todos os carros elétricos na estrada oferecem satnav que o guiará para uma ampla variedade de locais, mas encontrar uma estação de recarga pode ser o maior problema que você enfrenta.

Isso porque muitos estão usando sistemas de navegação por satélite que foram projetados, sem muita reflexão, para carros a combustão - e usam um sistema que foi inventado antes de o Google Maps e o smartphone existirem.

É o sistema POI - pontos de interesse. Não vamos fazer rodeios: "interesse" é a definição mais vaga possível, pois muitos dos locais para os quais ele irá guiá-lo não são interessantes ou mesmo relevantes. Alguém heliporto local?

Não. O que você precisa é de uma seção do sistema de mapeamento dedicada à cobrança, que ofereça dados ao vivo sobre se esses carregadores estão funcionando ou ocupados e, talvez mais importante, que tipo de carregador é e em que rede está.

Você deve ser capaz de filtrar os resultados, de modo que, se desejar BP Pulse ou carregadores Ionity acima de 50 kW, essa deve ser a opção. Porque sejamos justos: quando você está procurando um carregador, um carregador de 7kW na parte de trás do estacionamento de um supermercado não serve para nada, a menos que você possa conectá-lo por 6 horas.

Muitos carros elétricos mostrarão pontos de carregamento no mapa (a VW também mostrará a velocidade de carregamento, o que é ótimo), mas ter que cavar no sistema POI para procurar um ponto de carregamento nunca deve acontecer - especialmente quando você precisa Percorra uma lista de helipontos e podólogos, jardins botânicos e lavanderias para encontrar o que deseja.

Muitos desses bancos de dados também não estão muito atualizados: nos encontramos direcionados a um carregador de 7kW em um estacionamento de corrida, em vez do Lidl local, que tem um carregador de 50kW - mas é muito novo para aparecer na lista (está lá há pelo menos 6 meses).

Em uma longa viagem na rodovia, o carro devolveu muitos pontos de recarga na cidade atrás de nós porque eles eram os mais próximos, em vez de ser capaz de destacar aqueles na direção em que estávamos viajando. De fato, alguns carros permitem que você procure estações de recarga ao longo do percurso, mas, novamente, é uma mistura de resultados, graças a informações desatualizadas e à adaptação de sistemas antigos a novas demandas.

É aqui que serviços como o Zap-Map realmente se destacam. Zap-Map é um ótimo aplicativo de smartphone e é basicamente essencial para navegar nas diversas situações de carregamento nas estradas do Reino Unido - e permitirá que você filtre os resultados para remover tudo o que você não deseja saber. Mas não queremos ter que pedir ao passageiro para disparar isso para obter informações precisas enquanto dirige.

Aqueles na indústria automotiva deveriam olhar para o tipo de informação que o Zap-Map oferece e pensar sobre o serviço que eles oferecem através de seu próprio software. Porque se você está oferecendo uma lista de POIs que não têm acesso a todas as estações de carregamento elétrico no topo da lista, você já está fazendo isso errado.

A experiência da Tesla é melhor , com a vantagem de ter uma empresa fornecendo o carro e a solução de carregamento - mas quando se trata de carregar em trânsito, os outros fabricantes estão muito atrás.

