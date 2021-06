O AC Cobra Série 4 elétrico é o EV mais legal até agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - AC Cars revelou uma versão de seu supercool Mark IV Cobra com um motor elétrico.

O AC Cobra Série 4 elétrico combina o estilo esportivo e elegante do fabricante com o sistema de energia da Falcon Electric.

Ele vem em dois modelos: uma versão de 230 kW que pode atingir 0-62 mph em 4,9 segundos, pesa 1.190 kg e tem um alcance estimado de 190 milhas; o outro uma edição de 460 kW que pode atingir 0-60 mph em apenas 3,8 segundos. Este último animal pesa 1.240 kg e tem um alcance estimado de 160 milhas.

O modelo de 230 kW custará £ 148.000, enquanto a versão com sobrealimentação custa £ 168.000.

"A marcha dos AC Cobras elétricos excepcionalmente eficientes está ganhando ritmo agora", disse Alan Lubinsky da AC Cars.

"Eliminar o excesso de peso traz consigo benefícios positivos para o proprietário do carro. O peso geral mais baixo reduz o consumo de energia, permitindo que as baterias forneçam um alcance mais longo e a capacidade de conduzir o carro de acordo com os padrões tradicionais de alta velocidade e aceleração da AC alcançados pela marca ao longo de muitos anos."

Ambos os modelos já estão disponíveis para reserva no site da AC Cars . Várias variações de cores personalizadas estão disponíveis, incluindo AC Rosso Chiaro (vermelho) com listras brancas elétricas e AC Electric Blue com listras pretas elétricas.

Escrito por Rik Henderson.