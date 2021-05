Um em cada sete carros novos no Reino Unido é agora um híbrido elétrico ou plug-in

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um em cada sete carros novos no Reino Unido é vendido com um plugue - como um totalmente elétrico (BEV) ou um híbrido plug-in (PHEV). A estatística vem de novas estatísticas da indústria automotiva divulgadas cobrindo o comércio de abril de 2021, com a reabertura de showrooms.

A informação divulgada pela Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Motor (SMMT) revela que de mais de 141.000 novos registros de automóveis em abril, mais de 30.000 eram EVs com bateria completa, híbridos plug-in ou híbridos - pouco menos de 22 por cento do mercado.

Dentro disso, 9.000 eram BEVs completos, com pouco menos de 10.000 PHEVs vendidos. O restante - quase 12.000 - eram híbridos não plug-in (HEVs). Os PHEVs sendo mais populares do que os BEVs no mês passado se devem aos cortes na concessão do carro plug-in, de acordo com o SMMT. Ele também afirma que as compras mensais de BEV diminuíram em comparação com a primeira parte de 2021 em geral, uma vez que representavam 7,5% do total de registros.

A quantidade de carros novos vendidos aumentou enormemente com relação ao ano anterior, mas não é surpreendente quando você considera que os showrooms foram fechados desta vez em 2020 por razões óbvias. No entanto, a SMMT diz que o impacto da reabertura dos showrooms ainda não foi totalmente visto, devido ao tempo decorrido entre uma visita inicial ao cliente e a entrega de um carro novo para esse cliente.

Escrito por Dan Grabham.